Lo sciopero dei mezzi pubblici di lunedì 24 luglio

Per chi si sposta con i mezzi pubblici, potrebbe essere un lunedì complicato in tutta Italia. Domani 24 luglio 2023 i lavoratori delle aziende di trasporto pubblico locale potranno fermarsi in tutta Italia per effetto di uno sciopero indetto dal sindacato Usb lavoro privato. Come specifica il portale dedicato del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'agitazione è stata proclamata lo scorso 10 luglio e durerà 4 ore.

"I 'grandi' sindacati, cechi e sordi a ciò che sta accadendo nel mondo del lavoro - afferma il sindacato di base -, rincorrono le volontà datoriali per aprire un ennesimo tavolo di de-contrattazione dei diritti degli autoferrotranvieri; per lunedì 24 Luglio, USB Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore per rilanciare le sacrosante rivendicazioni di una categoria sempre più inascoltata, lasciata nel baratro di salari irrisori, scarse tutele per la loro sicurezza, privatizzazioni selvagge e il continuo ricorso ad appalti, subappalti e subaffidamenti".

Ecco gli orari della protesta nel dettaglio, città per città.

Sciopero mezzi pubblici 24 luglio 2023 Roma

Nella capitale la protesta indetta dal sindacato Usb coinvolge autobus, tram, filobus, metro e ferrovie ex concesse. Sulla rete Atac lo sciopero sarà di quattro ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento, e dunque anche Cotral. Il servizio sarà garantito sino alle ore 8.29, poi, sino alle ore 12.30, le corse non saranno garantite sull'intera rete. Alle ore 12.30 è prevista la ripresa del servizio. Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno eventualmente aperte non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale, né il servizio delle biglietterie. I parcheggi di interscambio resteranno aperti.

Ma quanti disagi bisogna attendersi? Nei precedenti scioperi proclamati da Usb, risalenti a febbraio, l’adesione è stata del 37,9% per esercizio superficie e del 18,4% per esercizio metropolitane e ferrovie concesse per quello di 24 ore del 17 febbraio, e del 24,7% per esercizio superficie e del 6,9% per esercizio metropolitane e ferrovie regionali per quello di 4 ore del 4 febbraio.

Sciopero mezzi pubblici 24 luglio 2023 Milano

Se per Atm non sono annunciati disagi - metro, bus e tram saranno regolari - Trenord ha invece fatto sapere che "dalle ore 09:01 alle ore 13:00 di lunedì 24 luglio è previsto uno sciopero al quale potrebbe aderire esclusivamente il personale del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord e che potrà generare ripercussioni sul servizio offerto da Trenord". "Saranno interessati i treni circolanti esclusivamente su rete Ferrovienord", si legge in una nota della società che gestisce il trasporto ferroviario. E quindi: "Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago/Novara Nord/Laveno/Varese, Brescia/Iseo – Edolo, le linee suburbane S2, S3 ed S4 e per il tratto gestito anche da Ferrovienord le linee suburbane S1, S9 e “S13". Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali tra Milano e Malpensa.

Non sono interessati dallo sciopero - ha sottolineato Trenord - "i treni circolanti unicamente sulla rete ferroviaria Rfi, ma saranno possibili ripercussioni sulle linee a gestione mista S1 Saronno - Milano Passante - Lodi, S9 Saronno - Seregno - Milano - Albairate" e "S13 Milano Bovisa – Pavia". "Si precisa che i treni circolanti esclusivamente sulle linee FerrovieNord, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 9:00 arriveranno fino alla destinazione finale", ha concluso l'azienda di piazzale Cadorna, ricordando che saranno istituti eventuali bus sostitutivi solo per i collegamenti aeroportuali.

Sciopero mezzi pubblici 24 luglio 2023 Napoli

A Napoli Anm dalle ore 9.00 alle ore 13.00 l'eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

Funicolari: Centrale, Montesanto e Mergellina ultima corsa del mattino garantita alle ore 9.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 13.20. Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta NC (segue fasce garanzia bus).

Metro Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 9.10 e da Garibaldi alle ore 9.10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 13.50 e da Garibaldi alle ore 14.30.

Linee di Superficie: (tram, bus, filobus) stop al servizio dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Sciopero BusItalia 24 luglio

BusItalia informa che la Segreteria Regionale della O.S. USB Lavoro Privato ha aderito all’azione di sciopero nazionale di 4 ore del Trasporto Pubblico Locale, indetto dalla USB Nazionale, proclamato per lunedì 24 luglio con la seguente modalità oraria territoriale: dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Lo sciopero si svolgerà nel rispetto della fascia mattinale di garanzia del servizio (dalle ore 6:30 alle ore 9:00). Possibili disagi potrebbero verificarsi nella fascia oraria 9-13.

Per gli orari dello sciopero di lunedì 24 luglio 2023 nelle altre città si consiglia vivamente di fare riferimento ai siti internet e ai profili social delle aziende del trasporto pubblico locale, dove vengono fornite tutte le informazioni del caso.

Continua a leggere su Today.it...