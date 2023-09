Scioperi mezzi pubblici e aeroporti venerdì 29 settembre: orari e cose da sapere

Lo sciopero ci sarà, ma in versione ridotta. In vista dello sciopero del trasporto pubblico locale programmato venerdì 29 settembre, "il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha firmato la precettazione". "La mobilitazione, proclamata per 24 ore - si legge in una nota del ministero dei trasporti - sarà solo di 4 ore".

Sciopero trasporti venerdì 29 settembre 2023

Da capire quali saranno dunque le conseguenze e gli orari della mobilitazione, città per città. Nel calendario ufficiale degli scioperi del Mit, infatti, si specifica che lo sciopero durerà dalle 9:30 alle 13:30. Prima della precettazione, lo sciopero avrebbe previsto lo stop di 24 ore di bus e metro e del personale delle società che gestiscono i trasporti. Da capire quali saranno i nuovi orari in cui si rischiano disagi nelle principali città.

Lo sciopero è stato promosso dal sindacato Usb lavoro privato per superare "i penalizzanti salari d'ingresso, garantendo l'applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti". La sigla chiede inoltre "il salario minimo per legge a 10 euro l'ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato", ponendo l'accento sulla "sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro". La decisione di Salvini è destinata comunque a far discutere: già il 12 luglio scorso il ministro decise la precettazione per lo sciopero nazionale dei treni dimezzando di fatto lo sciopero. Un'iniziativa che fece infuriare i sindacati.

Nelle prossime ore saranno resi noti i dettagli dello sciopero città per città, ma dopo la precettazione potrà durare al massimo dalle 9:30 alle 13:30.

C'è anche sciopero negli aeroporti di 24 ore

Prevista una giornata da bollino nero venerdì 29 settembre per il trasporto aereo, perché c'è sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori dell'handling. A incrociare le braccia i lavoratori di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl T.a e i sindacati di base Usb e Cub per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da ormai sei anni. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra i sindacati e l'associazione datoriale Assohandlers per il rinnovo del contratto, ma non è stata raggiunta l'intesa soddisfacente e quindi è stato confermato lo sciopero.

