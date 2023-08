"50 euro per un caffè e un'orzata al bar. Ci è venuto un coccolone"

Ci risiamo. Scontrini "pazzi" e clienti infuriati per i sovrapprezzi con gli aumenti generalizzati nell'estate 2023. Stavolta però, è doveroso premetterlo, il conto è salato ma la location è da sogno: siamo in un bar della famosa piazzetta di Porto Cervo, in Costa Smeralda. Giuseppe Russo e la compagna Federica Franco, influencer napoletani che gestiscono la pagina Facebook "Il mio viaggio a Napoli", si sono recati in un noto bar della rinomata località turistica in Sardegna e hanno pubblicato un video con scontrino finale: 50 euro per un caffè e un'orzata.

Certo, oltre ai caffè il cameriere del bar si è premurato anche di portare alcuni stuzzichini (a quanto pare non richiesti dai due clienti). Però, almeno secondo i due ragazzi, 50 euro per un caffè e un'orzata è comunque una cifra esagerata, anche considerando il fatto che siamo a Porto Cervo e che i prezzi erano correttamente esposti sul menù del locale.

"Abbiamo scelto un bar a caso del centro - racconta Giuseppe Russo -. Sul menù una coppetta di gelato costava 30 euro, l'acqua tra i 15 e i 20 euro. Volevamo andare via, ma abbiamo voluto ordinare almeno un caffè e un'orzata. Ci hanno portato, come se si trattasse di un aperitivo, pomodori, carote, pizzette, olive, arachidi, tramezzini e biscotti. Era tutto buonissimo, meno il caffè - ha detto Russo a NapoliToday -. Quando abbiamo visto lo scontrino ci è venuto un coccolone: 50 euro totali per il caffè (30 euro) e l'orzata (20 euro). Sapevamo che è una città molto cara, ma non così".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi ha ragione? Come sempre in casi del genere non tutti sono d'accordo con le rimostranze dei clienti, specie se il prezzo è esposto e se si parla di località vip. Molti altri però solidarizzano con i due ragazzi.

Continua a leggere su Today.it...