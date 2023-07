Doppia scossa all'alba: la prima di magnitudo 4

Trema ancora la terra, stavolta nel Sud Italia. Nella mattina di oggi, mercoledì 5 luglio, i sismografi dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha registrato due scosse di terremoto nella provincia di Messina. La prima nella zona di Cesarò, intorno alle 6.07, è stata di magnitudo 4, mentre la seconda, registrata alcuni minuti dopo, di magnitudo 2. Secondo l'Ingv le scosse sono avvenute a una profondità di 19 km e 24 km, con il primo sisma, quello di maggiore intensità, che è stato percepito nei vicini comuni di San Teodoro, Bronte e Maniace.

Come mostra la lista dei terremoti dell'Ingv, in Sicilia è in corso una sorta di sciame sismico: sono infatti diverse le scosse registrate nelle prime ore del mattino, quasi tutte d lieve intensità. Oltre alle due in provincia di Messina, altre scosse di magnitudo tra 2 e 2.3 sono state registrate a Troina, in provincia di Enna, e a San Teodoro, sempre nel Messinese. Al momento non si registrano danni, come confermato da una nota della Protezione civile: "

"A seguito dell’evento sismico registrato alle ore 6:07 di oggi in provincia di Messina, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con magnitudo 4, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate l’evento risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose".

