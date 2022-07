Ultima generazione, gli attivisti si "attaccano" a un'altra opera d'arte: il video

Il gruppo di attivisti ambientali "Ultima generazione" ha compiuto un'altra protesta estrema contro il cambiamento climatico, sfruttando ancora una volta un'opera d'arte. "La Terra va tutelata tanto quanto il patrimonio artistico: dobbiamo cambiare strada", si legge nel comunicato di Ultima generazione in cui si spiegano le ragioni della protesta, definita dagli organizzatori "disobbedienza civile nonviolenta". Il sit in di oggi arriva dopo diversi blocchi stradali, uno sciopero della fame di 13 giorni, proteste contro il Ministero della Transizione ecologica ed Eni, incatenamenti e interruzione di dimostrazioni artistiche e sportive.

La nuova protesta di Ultima generazione

Dopo che la settimana scorsa era stata presa di mira la Primavera di Botticelli, oggi Ultima generazione ha protestato al Museo del '900 di Milano. I membri dell'organizzazione hanno attaccato le loro mani alle ?Forme Uniche della Continuità nello Spazio? di Boccioni, la scultura ritratta sul retro della moneta da 20 centesimi. "Ci siamo incollat* all?opera di Boccioni perché non possiamo più permetterci di correre verso il progresso economico. Il progresso che i futuristi auspicavano è lo stesso che ora ci sta portando verso l?estinzione di massa? spiegano da Ultima generazione. Il muser è stato costretto a chiudere in anticipo a causa dell?azione.

Gli attivisti hanno anche annunciato che l'opera non sarà danneggiata: "Gli attivisti di Ultima Generazione si sono premurati meticolosamente al fine di non recare alcun danno al capolavoro di Boccioni - si legge nel comunicato del collettivo - La scultura non verrà danneggiata perché gli attivisti si sono incollati alla struttura che la sostiene. Per assicurarsene, hanno consultato restauratori che hanno consigliato loro l?utilizzo di un collante adatto. È per noi importante valorizzare l?arte, anziché danneggiarla, come i nostri governi fanno con l?unico pianeta a nostra disposizione. Le azioni di Ultima Generazione si battono per l?arte, la bellezza, il lavoro, la pace e l'ambiente che ci dà da vivere?.

Le richieste di Ultima generazione

Le richieste di Ultima generazione sono due, e secondo il gruppo "permetterebbero di fare un primo passo per contrastare il cambiamento climatico":