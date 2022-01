"Vietato l'ingresso ai non vaccinati": il post del deputato M5s nel 'Giorno della memoria'

"Vietato l'ingresso ai non vaccinati e ai cani". Nel 'Giorno della memoria' per le vittime della Shoah il deputato M5S Gabriele Lorenzoni, contrario al green pass, ha pubblicato su facebook un fotogramma del film 'La vita è bella', parafrasando una scritta anti-semita per ribadire il suo no all'obbligo della carta verde. A corredo del post un link che rimanda ad un articolo di 'Reuters' in cui si legge di un appello di Amnesty International al governo italiano affinché non discrimini i cittadini non vaccinati.

Nei commenti il deputato ha chiarito meglio il suo punto di vista rispondendo alle critiche (molte) in calce al post: "S pecialmente il giorno della memoria", ha sottolineato, è necessario "ricordare che la discriminazione inizia sempre con discorsi di odio, intolleranza e propaganda, spesso infusa di basi pseudoscientiche (il manifesto sulla razza fu firmato da importanti scienziati e professori universitari)". Lorenzoni ha aggiunto in un altro commento di non aver "paragonato l'orrore dell'Olocausto all'obbligo di un vaccino", dal momento che la foto "non fa riferimento alla deportazione ma al fatto di non poter entrare in un negozio".

Crippa (M5s): "Accostamenti insensati, prendo le distanze"

Certo è che anche tra i compagni di partito di Lorenzoni c'è chi non nasconde qualche perplessità. "E' legittimo esprimere le proprie opinioni sulle misure restrittive legate all'emergenza Covid - fa sapere in una nota Davide Crippa, capogruppo del M5s alla Camera - ma prendo le distanze, come ho sempre fatto, da qualsiasi accostamento tra l'orrore e le tragedie dell'Olocausto e la situazione attuale".

"Lo avevo già fatto appena tre mesi fa quando un gruppo di 'No pass' ha sfilato per le strade di Novara, indossando pettorine che ricordavano le divise dei deportati dei campi di concentramento. Lo faccio con più forza oggi - dice Crippa -, a nome del mio gruppo parlamentare, nel Giorno della Memoria, quando tutti dovremmo riflettere sulla portata di quei fatti e dovremmo ricordare con rispetto le vittime, senza banalizzare ed evitando accostamenti insensati. Queste considerazioni valgono per tutti, anche per il componente del mio gruppo parlamentare che ha pubblicato un post a dir poco infelice, di questo tenore, sulla sua pagina Facebook".