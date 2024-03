La ricetta della Pastiera Napoletana: un tripudio di sapori per la tua Pasqua

Se c'è un dolce che incarna l'autentica essenza della tradizione napoletana, è sicuramente la pastiera. Con la sua combinazione di aromi e sapori unici, questa prelibatezza pasquale è molto più di un semplice dolce: è un simbolo di celebrazione e convivialità.

Se anche tu sogni un dolce pasquale dall’ottimo sapore, perfetto da condividere e che sia anche un capolavoro di gusto e tradizione, c’è poco da fare: la pastiera napoletana è la risposta!

Con questa ricetta facile da seguire, potrai preparare una pastiera cremosa e profumata che conquisterà tutti i tuoi commensali. Scopriamola insieme.

Origini e storia della pastiera napoletana

La storia della pastiera risale a secoli fa, con radici che affondano nelle tradizioni pagane legate alla primavera e alla celebrazione della fertilità. Si dice che le origini di questo dolce affondino addirittura nell'antica Roma, quando la dea della primavera, Cerere, era onorata con offerte di grano cotto nel latte, simboleggiando la rinascita della natura dopo l'inverno.

L'attuale forma della pastiera napoletana ha preso corpo durante il periodo della dominazione spagnola a Napoli nel XVI secolo. La ricetta è stata plasmata e perfezionata nel corso dei secoli, trasformandosi in quella che conosciamo oggi: una torta ricca di simbolismo e sapore.

Gli ingredienti della pastiera napoletana

La pastiera napoletana è un connubio perfetto di ingredienti semplici ma preziosi. La sua preparazione richiede pazienza e maestria, ma il risultato finale vale ogni istante dedicato alla sua realizzazione.

Ecco cosa occorre per realizzare la pastiera secondo la ricetta originale:

Ingredienti per la pasta frolla:

500 gr di farina, 3 uova intere, 200 gr di zucchero, 200 gr di strutto

Ingredienti per la farcia:

420 gr di grano cotto (vasetto reperibile al supermercato) 100 gr di latte, 30 gr di burro, 700 gr di ricotta freschissima, 500 gr di zucchero, 5 uova intere e 2 tuorli, 200 gr arancia candita, un cucchiaio di acqua di fior d'arancio, 1 limone.

La ricetta della pastiera napoletana: preparazione

Mettere sul fuoco in una casseruola il grano cotto aggiungendo il latte, il burro e la scorza grattugiata di un limone.

Far bollire per circa 10 minuti mescolando finché non diventa una crema, far raffreddare.

Miscelare, a parte, la ricotta con lo zucchero, le uova intere e i tuorli, la bustina di vaniglia e l'acqua di fiori d'arancio.

Lavorare il tutto fino a rendere l'impasto molto cremoso.

Aggiungere una grattata di scorza di limone, il grano raffreddato e l’arancia candita.

Preparare una pasta frolla con la farina, le uova, lo zucchero e lo strutto. Fare un impasto senza lavorarlo troppo. Lasciarlo riposare per mezz'ora, poi, stenderlo su una spianatoia aiutandovi con della carta da forno e rivestire un ruoto abbastanza alto (circa 4 cm).

Distribuire uniformemente la vostra farcia di crema di ricotta nella teglia. Decorare la pastiera con strisce di pasta frolla incrociate l'una con l'altra.

Mettere in forno a fuoco moderato per circa un'ora finché la pastiera avrà preso il colore ambrato. Spegnere il forno e lasciare che l'impasto si ritiri.

Spolverare con zucchero a velo.

Ed ecco fatto! La tua pastiera napoletana è pronta per essere servita e gustata in compagni dei tuoi cari: buon appetito!