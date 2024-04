Tiroide e metabolismo: due ricette per la tiroide e adatte a tutta la famiglia

La tiroide, una ghiandola a forma di farfalla situata alla base del collo, svolge un ruolo fondamentale nel regolare il metabolismo, l'energia e l'umore. Quando la tiroide funziona correttamente, tutto il corpo ne beneficia. Al contrario, problematiche legate alla tiroide, come ipotiroidismo o ipertiroidismo, possono causare una serie di sintomi spiacevoli, tra cui stanchezza, aumento o perdita di peso, difficoltà di concentrazione e alterazioni dell'umore.

Le ricette per tiroide e metabolismo

Fortunatamente, l'alimentazione può giocare un ruolo importante nel supportare la salute della tiroide. Esistono infatti dei piatti gustosi, nutrienti e "funzionali", ideali per chi soffre di problemi tiroidei e adatti anche a tutta la famiglia. Un esempio concreto è offerto dal libro "Tiroide e metabolismo. Le ricette" della dottoressa Serena Missori, che propone una ricca raccolta di colazioni, piatti unici, primi, secondi e dolci pensati per chi ha problematiche tiroidee, ma che conquistano il palato di tutti.

Ecco due ricette estratte dal libro, perfette per un pranzo o una cena in famiglia:

Lasagna della fortezza: un classico rivisitato

La lasagna è un piatto simbolo della tradizione italiana, amato da grandi e piccini. La ricetta della dottoressa Missori propone una versione "rinforzata" e adatta a tutti, grazie all'utilizzo di ingredienti alternativi e alla scelta di una pasta senza glutine. La carne di cinghiale, ricca di proteine e ferro, dona un sapore deciso al piatto, mentre la besciamella di riso e la curcuma aggiungono un tocco di cremosità e gusto.

"Innanzi tutto, si può scegliere una pasta all’uovo tradizionale, ma anche di lenticchie o senza glutine. La ricetta è testata in tutte le versioni, ed è anche naturalmente priva di lattosio. Il parmigiano è da evitare se si ha permeabilità intestinale in atto o allergia-intolleranza alle caseine. In tal caso si può abbondare con la besciamella perché il burro chiarificato non ha proteine del latte”, afferma la dottoressa Missori.

Il piatto è completo perché contiene carboidrati, proteine e grassi.

Tempo di preparazione 15 minuti, Tempo di cottura 20-25 minuti in forno. Ingredienti per 10 porzioni:

Per la lasagna:

- 500 g di pasta secca per lasagna (all’uovo, di lenticchie rosse o senza glutine)

Per la besciamella:

- 100 g di burro chiarificato o ghee

- 5-6 cucchiai di farina di riso

- Acqua qb

- Noce moscata grattugiata o in polvere qb

- Sale qb

Per il ragù:

- 500 g di macinato di cinghiale o misto (pag. 139)

- 1,5 litri di salsa di pomodoro

- 100 g di parmigiano reggiano o grana 36 mesi (se tollerato)

Inizia preparando la besciamella: fai bollire l’acqua. Nel frattempo, in una pentola, fai sciogliere il burro chiarificato, aggiungi la farina poco alla volta ed amalgama, aggiungi via via l’acqua nella quantità tale da formare una besciamella liquida ma cremosa a sufficienza. Aggiungi a piacere la noce moscata e assaggia per aggiustare di sale. Tieni da parte.

Poi, prosegui con la lasagna: cospargi con il ragù il fondo di una teglia delle giuste dimensioni, disponi un primo strato di pasta, ricopri con ragù, a seguire con la besciamella e il parmigiano. Procedi aggiungendo pasta, ragù, besciamella e parmigiano sino a completare tutti gli strati desiderati (puoi congelare la lasagna già farcita da scongelare prima della cottura).

Accendi il forno a 180°C ventilato o 200°C statico per i primi 10 minuti di cottura e poi abbassa a 180°C. Inforna e cuoci per 20-25 minuti in base alla croccantezza desiderata in superficie.

Spezzatino con salsa alla curcuma: un secondo ricco di sapore

Lo spezzatino è un altro grande classico della cucina italiana. “Propongo la mia ricetta con le opportune modifiche funzionali perché mi piace che ogni pasto comunichi qualcosa di costruttivo ai nostri corpi. Così, anche una ricetta classica come lo Spezzatino può essere potenziata. Non vi scoraggiate per i tempi di cottura, perché se si fa cuocere lo spezzatino a fuoco basso, durante la cottura si potrà fare tutto quello che vogliamo. Preferisci una variante ancora più gustosa? Prova ad aggiungere zenzero fresco grattugiato e sostituisci il brodo con il latte di cocco”.

Il piatto contiene proteine, grassi e una bassa quantità di carboidrati. Tempo di preparazione 5 minuti, Tempo di cottura 45-60 minuti a seconda della pentola.

Ingredienti per 4 porzioni:

- 500 g di spezzatino di vitello (già tagliato a cubetti)

- 4 carote medie tagliate a rondelle

- 4 cipolle bionde tagliate a rondelle

- 3 coste di sedano tagliato a pezzetti

- 1 bicchiere di vino bianco

- 3 cucchiai d’olio extravergine d’oliva

- Sale integrale qb

- Pepe nero qb

- Peperoncino macinato qb

- 30 olive nere denocciolate

- 300 ml di brodo di ossi (pag. 171) o vegetale o acqua (ma aggiusta di sale)

- 1 cucchiaio colmo di curcuma in polvere

In una pentola di medie dimensioni scalda l’olio e aggiungi le cipolle, le carote e il sedano tagliati, fai rosolare per 1 minuto e poi copri, lascia cuocere a fuoco basso per 2 minuti. Alza la fiamma e aggiungi lo spezzatino e lascia rosolare girando spesso per un paio di minuti. Sfuma con il vino, lascia evaporare l’alcol e aggiungi il brodo. Chiudi la pentola e lascia sobbollire per circa 30-40 minuti controllando di tanto in tanto che non asciughi troppo (in tal caso aggiungi brodo o acqua).

Poi, preleva con un cucchiaio la maggior parte del condimento (cipolla, sedano, carote) e del liquido di cottura, e rendili cremosi in un mixer o con il frullatore a immersione dopo aver aggiunto la curcuma, il pepe e il peperoncino. Tieni da parte. Continua la cottura aggiungendo le olive e il sale. A cottura ultimata servi lo spezzatino con la crema alla curcuma.

Queste sono solo due delle tante ricette proposte nel libro "Tiroide e metabolismo. Le ricette". Con un po' di fantasia e gli ingredienti giusti, è possibile preparare piatti gustosi e nutrienti che supportano la salute della tiroide e conquistano il palato di tutta la famiglia.