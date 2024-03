Moda primavera estate 2024: la guida ai trend di stagione

La Gen Z è particolarmente influente quando si tratta di lanciare tendenze in ambito fashion, complici anche i video virali sui social (tra cui regna TikTok). Dove vanno gli Zoomer, i millennial seguono, soprattutto se si tratta di accessori e microtendenze nostalgiche, che consentono agli utenti di sperimentare con stili diversi prima di venire travolti dal prossimo trend. Ma non tutte le tendenze vanno e vengono, alcune sono qui per restare.

STILEO, motore di ricerca di moda leader in Italia con oltre 7 milioni di visite al mese, ha presentato i dati raccolti nell’ultima edizione report annuale “Year in Review”, con la quale la piattaforma rivela quali sono i parametri di moda che hanno dominato lo scorso anno e ha individuato quali trend sono destinati a influenzare anche il mondo del fashion per tutto il 2024.

1. Trend primavera estate 2024: lo stile Coquette

In voga ormai da quasi un anno, l’estetica romantica per eccellenza risulta ancora oggi uno dei trend più seguiti, sui social ma anche nella vita quotidiana, in quanto si tratta di uno stile facile da incorporare nel proprio guardaroba. Per coquette si intende infatti quel look che presenta elementi tipici della moda femminile, dal sapore ingenuo e vagamente malinconico, e che prevede capi come mini-dress, corsetti e gonne impreziositi da pizzi, fiocchi, cuori e perle.

Tessuto protagonista dello stile coquette è il satin, che su STILEO ha avuto +330% di negli ultimi dodici mesi. Naturalmente, per completare l’outfit non possono mancare le ballerine, specialmente nel modello Mary Jane, che hanno avuto un vero e proprio revival, crescendo del +25% in termini di ricerca sulla piattaforma.

Come rendere coquette il proprio outfit secondo STILEO: dare un tocco romantico al proprio outfit senza stravolgere il proprio guardaroba è possibile. Per esempio, si può abbinare un top femminile, magari con le spalle scoperte, con i giusti accessori: con una choker di perle e un fiocco per capelli, il gioco è fatto!

2. Trend moda 2024 il Granpacore

Se l'anno scorso era esplosa l'estetica coastal grandmother, uno stile retrò caratterizzato da colori chiari e tessuti leggeri, nel 2024 l'ispirazione è la sua controparte maschile, ovvero il grandpacore: un nonno alla moda, con gusti vintage e un po’ eccentrici.

Via libera quindi a cardigan (+25% di ricerche su STILEO), dolcevita, pantaloni in velluto e mocassini, e agli outfit colorati, ma nella loro versione più desaturata e retrò. Non solo, il granpacore predilige la qualità alla quantità: meglio pochi capi e di ottima fattura, e materiali come lana e cachemire, che su STILEO sono esplosi, aumentando la loro popolarità del 389% negli ultimi dodici mesi.

Come rendere il proprio outfit granpacore secondo STILEO: mentre si attende la bella stagione, si può approfittare per utilizzare blazer a quadri, oppure in fantasie come il tartan. Invece, in primavera si possono sfoggiare mocassini (che su STILEO hanno riscontrato una crescita del 105% nell’ultimo anno), magari nelle tonalità neutre del beige e del marrone.

3. Tendenze moda: la Office siren

L’office siren si sta dimostrando la tendenza perfetta per le corporate girl nel 2024. Con “office siren” si intende uno stile minimal e chic tipico della donna in carriera degli anni Novanta e Duemila, ma caratterizzato anche da una velata sensualità. Quindi, via libera a camicette attillate, pencil skirt e decolleté, da abbinare all’immancabile blazer che in un solo anno è cresciuto del 125% su STILEO.

Per ricreare questo look, fondamentali sono anche gli accessori e il beauty, come agli ormai iconici occhiali rettangolari da vista (i famosi bayonetta glasses), abbinati ad un makeup luminoso e labbra glossate.

Come rendere il proprio outfit da office siren secondo STILEO: per dare un twist alla moda al proprio look da tutti i giorni, si possono abbinare capi basic quali una t-shirt bianca e un paio di pantaloni neri sartoriali ad un cardigan attillato in maglia, meglio se nelle tonalità del grigio o del nero.

4. Moda primavera estate 2024: il Rom-com core

Si sa, la primavera è la stagione dell’amore: complice anche il revival delle commedie romantiche, Millennial e Zoomer stanno incorporando questo genere cinematografico anche nello stile di tutti giorni, riscoprendo gli outfit da ragazza della porta accanto delle più famose rom-com degli anni 2000. Perfetti anche per le cerimonie estive, gli slip dress sono senza dubbio un must-have per chi vuole portare un po’ di romanticismo nella propria vita, specialmente se scelto nelle tonalità pastello: dall’iconico giallo di Kate Hudson in Come farsi lasciare in 10 giorni, al più recente celeste di Sydney Sweeney in Tutti tranne te, ciò che è certo è che lo slip dress deve essere fasciante, di un tessuto luminoso come satin o seta e colorato.

Come rendere il proprio outfit rom-com core secondo STILEO: si possono incorporare elementi iper-femminili nel proprio armadio, come minigonne, cappotti con pelliccia eco e tanto, tanto rosa. L’obiettivo è proprio riaffermare la consapevolezza del proprio corpo che rappresenta una liberazione dagli stereotipi e dal giudizio della società. Per chi invece ama uno stile più minimal si può optare per un outfit basic composto da jeans e camicia oversize può diventare iconico se ci si aggiungono i giusti accessori, come un paio di occhiali da sole e un basco.