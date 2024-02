Labbra da star: la guida definitiva per un trucco impeccabile

Le labbra sono un elemento fondamentale che definisce l’equilibrio, lo stile, la personalità e l’espressione di ogni viso. Ma come scegliere il giusto colore del rossetto? Come truccarle? E come prendersene cura?

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere per avere labbra da star grazie ai consigli del make-up artist Stefano Anselmo, che ha appena pubblicato il suo nuovo libro “Tutto sulle labbra - Gli strumenti e le tecniche per abbellire le labbra e il loro contorno” (Edizioni Lswr).

Labbra impeccabili? Il segreto è l’idratazione

Avere le labbra ben idratate, di un bel colore rosso-rosato, prive di screpolature e fissurazioni è fondamentale per una corretta e ben riuscita applicazione del rossetto. Purtroppo, a causa degli sbalzi di temperatura, dello stresso dell’alimentazione non corretta, non sempre sono correttamente idratate.

Come rimediare?

Per labbra aride e un po’ screpolate è sufficiente applicate una crema o uno stick apposito emolliente e idratante non colorato.

Se, invece, sono parecchio rovinate – aride e fessurate con pellicine in rilievo – conviene prepararle con un leggero impacco prima di iniziare il trucco lasciandolo agire per una decina di minuti. Occorre rimuoverlo, però, prima di procedere con il trucco.

Denti e rossetto: attenzione ai colori!

Ecco tre cose da ricordare per scegliere il giusto rossetto rispetto al colore dei denti:

un rossetto acceso accentua il candore della dentatura;

su denti leggermente ingialliti evitate colori chiari e tonalità sull’arancio;

su una dentatura esteticamente non bella occorre evitate colori accesi e preferite un effetto “nude”.

Come far durare il trucco sulle labbra

Per ottenere un trucco labbra duraturo e a prova di sbavature segui questi semplici suggerimenti:

scegli rossetti opachi e asciutti - sono molto più resistenti rispetto a quelli più morbidi e untuosi

incipria le labbra prima di applicare il rossetto;

applica un velo di fondo solo lungo i bordi, incipria e trucca;

contorna le labbra con una matita abbastanza dura.

I trucchi e gli strumenti indispensabili

La dotazione necessaria è costituita da un numero di matite adatte alle tonalità di rossetti che si hanno. In genere sono sufficienti una scura mattone-bordeaux, una rosso lacca, una rosso scuro, una bordeaux violaceo molto scuro, una rosso aranciato, una arancio, una rosa intenso, una fucsia e una nocciola-salmone per il trucco “nude”.

Occorrono anche un paio di pennelli a lingua di gatto, uno piatto e uno a tagliato di sbieco.

Trucco labbra: tutti gli step

Ecco come fare un trucco labbra perfetto step by step:

1. Controlla lo stato della pelle immediatamente a ridosso delle labbra: se vi sono alcune “sbavature” di pigmento, ripuliscile subito con un pennellino e del fondotinta naturale; poi, incipria appena.

2. Disegna il contorno con una matita ben affilata.

3. Se è necessario, tratteggia con la matita verso l’interno e poi sfuma in modo da ottenere una linea nitida lungo il contorno e sfumata verso il centro.

4. Se è necessario ripassa con un fondotinta appena più chiaro il contorno in modo che il disegno a matita risulti ben definito; poi, incipria appena.

5. Applica il lucido, il demi-gloss o il rossetto.

Rossetto, gloss o demi-gloss?

In base alle proprie esigenze, al make up e al risultato che si vorrà ottenere, è possibile scegliere tra una vasta tipologia di rossetti. Tra i più diffusi: