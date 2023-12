Oroscopo fashion 2024: ecco cosa consigliano le stelle per il nuovo anno

Il 2024 è ormai alle porte e, come ogni anno, si stila una lista di buoni propositi e ci si impegna per introdurre cambiamenti positivi nella propria routine. Ma come iniziare il nuovo anno con il piede giusto? STILEO, motore di ricerca di moda leader in Italia con oltre 7 milioni di visite al mese, propone di affidarsi alle stelle: ogni segno zodiacale ha i propri elementi caratteristici e si identifica in un colore ben preciso. E quale occasione migliore del nuovo anno per sfoggiarli?

Ecco alcuni consigli con i colori adatti ad ogni segno zodiacale e suggerimenti su come usarli nei vestiti, scarpe e accessori.

Ariete: 50 sfumature di rosso

Dominati dal fuoco e noti per il loro spirito energico e passionale, gli Ariete sono il primo segno zodiaco. Il rosso in tutte le sue sfumature è il colore che più li rappresenta e tonalità vibranti come il rosso scarlatto e le sfumature all’ultima moda del rosso ciliegia riflettono perfettamente la loro personalità dinamica. Un abito rosso, un paio di eleganti scarpe con il tacco o un cappotto rosso possono creare un look perfetto per le feste e alla moda, specialmente se scelti nelle tonalità più intense e profonde.

Per chi invece vuole aggiungere un semplice tocco di colore per completare il look, gli accessori sono i più preziosi alleati: una borsa colorata può fare davvero la differenza su un look neutro o monocolore, e l’iconico rossetto rosso, anche nella sua versione glossy e moderna, consente con un semplice gesto di rendere l’outfit più sofisticato.

Toro: i toni naturali della terra

I Toro apprezzano il comfort e l'eleganza. Le tonalità della terra come il verde bosco, il marrone intenso e il beige caldo si addicono alla loro natura profonda. Durante l’inverno si possono includere questi colori nel guardaroba scegliendo maglioni morbidi, stivali di pelle marrone o un classico cappotto invernale o trench.

Inoltre, i nati sotto il segno del toro sono noti per i loro gusti lussuosi ed eleganti, e quindi perché non impreziosire il proprio outfit con dei gioielli? L’oro è la scelta perfetta da abbinare ai toni del marrone, mentre gli amanti del verde sceglieranno le sfumature più glaciali dell’argento e del platino.

Gemelli: i tenui colori pastello

I Gemelli sono noti per la loro poliedricità e vitalità. I colori pastello luminosi e leggeri completano alla perfezione la loro natura leggera e profonda al tempo stesso. Il giallo è il colore che più descrive i gemelli e rappresenta la loro essenza curiosa e brillante. Il modo perfetto per indossare questo colore effervescente, che si intona perfettamente al carattere ottimista dei Gemelli, anche per chi ama i look sobri, è sceglierlo nella sua variante pastello.

In alternativa, durante la stagione invernale si possono indossare tonalità più fredde come il celeste, la lavanda e il rosa cipria, toni perfetti per un maglione morbido, un gilet in maglia o per una minibag che completa un outfit chiaro e neutro.

Cancro: i toni freddi e lunari

Il Cancro è il segno dominato dalla Luna, e per questo le sfumature brillanti del bianco e dell'argento si sposano alla perfezione con l'immagine eterea che caratterizza i nati sotto questo segno. Proprio come la superficie scintillante dell'acqua, elemento a cui appartiene il Cancro, l'argento e il bianco perla sono i colori dell'intuizione e della purezza.

Per questo, si possono optare per look total white, per chi vuole scegliere un mood particolarmente algido e adatto a questa stagione, oppure si può abbinare ad altre tonalità appartenenti alla famiglia dei freddi. Un esempio perfetto è il blu, il colore calmante per eccellenza: per la stagione delle feste, si può optare per un abito elegante o un caldo maglione di questo colore, da abbinare rigorosamente a dettagli in argento o perle.

Leone: regale e luminoso come l’oro

I Leone sono noti per la loro self confidence, e amano essere ammirati: per questo, il loro colore non può essere che l’oro! Caldo e sfarzoso, questa tonalità mette in risalto la loro personalità solare e brillante. E se c’è un momento adatto per sfoggiarlo, è proprio la stagione natalizia!

Optate per un abito di paillettes dorate per una serata speciale oppure, per incorporare un dettaglio prezioso anche negli outfit di tutti i giorni, si possono scegliere orecchini o anelli semplici ma luminosi. Anche il make-up permette di arricchire un look semplice e renderlo magico: un ombretto dorato e un tocco di illuminante donano subito una luminosità calda al viso e, chi ama osare, può sbizzarrirsi con glitter scintillanti.

Vergine: il perfetto stile accademico (rigorosamente neutro)

Si sa, i nati sotto il segno della Vergine sono precisi, ambiziosi e curano attentamente ogni singolo dettaglio. I colori neutri come il verde oliva e il marrone in tutte le sue sfumature si combaciano alla perfezione con il loro spirito organizzativo e meticoloso. Lo stile accademico, rigorosamente sui toni neutri, è in grado di elevare senza sforzo il proprio outfit e permette di mantenere un look raffinato.

Quindi, via libera a blazer sartoriali di colore neutri, soprattutto se oversize, minigonne e minibag sofisticate. Per i più attenti all’armocromia, le stagioni fredde possono optare per un raffinato look sui toni del grigio.

Bilancia: l’armonia e la delicatezza del rosa

Governati da Venere e amanti di tutto ciò che è legato all’armonia e alla bellezza, chi appartiene al segno della Bilancia punta tutto sul proprio fascino elegante e sensuale. I rosa morbidi e tenui, insieme alle tonalità pastello, sono in sintonia con la loro natura raffinata. I più alla moda sceglieranno capi con un’estetica coquette per arricchire il proprio guardaroba: crop top, slip dress e cardigan danno la possibilità di creare look romantici e un po’ girlish, che rievocano alla perfezione le caratteristiche della Bilancia.

Per chi vuole invece aggiungere un semplice accessorio, si può optare per l’ultimo trend: i fiocchi per capelli, rigorosamente di tonalità chiare. Per chi invece si sente ancora un po’ Barbie, via libera alle tonalità più accese per vivacizzare lo spento mood invernale!

Scorpione: il nero misterioso

Chi è dello Scorpione è enigmatico e misterioso. Il nero è il colore che più appartiene a questo segno e ne simboleggia la profondità e l’intensità. Per abbracciare questo colore con originalità e un pizzico di audacia, si possono optare per tessuti particolari come, giacche, gonne o pantaloni di pelle e stivali neri, come ad esempio gli iconici Dr. Martens, oppure sofisticati abiti in pizzo o velluto.

Inoltre, gli Scorpioni amano avere un po' di drammaticità nei loro look: accessori come cappelli o girocoll, in particolare, rappresentano perfettamente l’attitude di questo segno. Per chi non vuole rinunciare al colore, si possono arricchire i propri outfit con toni dark come il viola e il bordeaux

Sagittario: il viola mistico e avventuroso

I Sagittario sono conosciuti per il loro spirito divertente e avventuroso, ma non solo: pur essendo un segno di fuoco, quindi estremamente vitale e spontaneo, questo segno possiede anche un animo saggio e riflessivo. Proprio per questo è ben rappresentato dal colore viola: questo colore simboleggia la nobiltà, la saggezza e la calma.

Per incanalare energia positiva per il nuovo anno, c’è un’ampia gamma di sfumature di viola tra cui scegliere, dal prugna intenso al porpora, che si allineano perfettamente con la personalità originale e audace di questo segno. Si può optare per capi statement di questo colore, come un abito maxi o un top originale. Anche una semplice sciarpa di seta viola può aggiungere una nota particolare a qualsiasi outfit.

Capricorno: lo stile old money nei toni del marrone

Se c’è un trend che ha spopolato nel 2023, e che ha intenzione di continuare a rimanere anche nei trend della moda 2024, è sicuramente l’estetica old money. E se c’è un segno zodiacale che rispecchia perfettamente il mood classico, pratico e tradizionale è proprio il Capricorno.

Segno di terra, le tonalità classiche del marrone cioccolato e del cammello riflettono perfettamente il suo stile senza tempo e signorile. Nel nuovo anno è bene investire in cappotti di lana marrone o cammello, mocassini in pelle o un'intramontabile cintura in pelle marrone che creano look in grado di emanare raffinatezza e affidabilità.

Acquario: tonalità dal futuro per il segno più innovativo

Gli Acquario sono creativi, innovativi e un po’ ribelli. Le tonalità più futuristiche, come il blu elettrico e l'argento metallizzato, sono in perfetta sintonia con il loro spirito unico e avanguardistico.

Per rappresentare al meglio questo segno, l’ideale è abbinare questi colori a capi originali come una gonna blu metallizzata o delle scarpe argentate. Anche arricchire il proprio look con accessori metallici e luminosi, come una clutch dalle linee futuristiche, rappresenta benissimo l’originalità che caratterizza l’ultimo dei segni d’aria.

Pesci: le sfumature del mare

I Pesci sono sognatori ed esteti, amano ogni forma d’arte e hanno un’anima sensibile e creativa, ma anche intensa e profonda. Per questo, sono perfettamente rappresentati dalle tonalità marine: acquamarina, blu petrolio e celeste catturano la loro natura vivace e fantasiosa.

Oltre che arricchire l’armadio con capi femminili come abiti e gonne, per iniziare il 2024 con la giusta energia ci si può regalare un delicato gioiello color acquamarina o turchese: questi colori aiuteranno a esprimere al meglio la propria creatività e sensibilità.