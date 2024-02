Preparati alla primavera: pelle e capelli perfetti con questi consigli!

Per garantire una buona salute del cuoio capelluto, dei nostri capelli e della pelle – soprattutto del viso – occorre adottare buone pratiche di hair care e skin care. E queste pratiche variano durante l’anno, in base alla stagione che si sta vivendo e per preparare capelli e viso agli imminenti cambi stagione.

Ecco allora come iniziare a preparare il nostro cuoio capelluto e la nostra pelle all’arrivo della primavera, con i consigli delle esperte.

Skin care: 8 cose da fare per preparare la pelle alla primavera

“Con l’arrivo della primavera non si risveglia solamente la natura, ma anche il nostro corpo – spiega Giulia Penazzi, autrice di “Invecchiare non è una colpa” (Edizioni Lswr).

La nostra pelle, infatti, si riattiva e può diventare sensibile, reagendo con arrossamenti ed eczemi:

ai cosmetici abituali

in risposta a qualche alimento

per via del polline presente nell’aria. È infatti anche il periodo delle allergie e la pelle ne risente sempre tanto.

Cosa fare, quindi, per preparare la nostra pelle? Ecco gli 8 consigli:

Combattere la secchezza cutanea

In genere in questo periodo aumenta la secchezza cutanea. Quindi sarà fondamentale regolarsi su un surplus di idratazione che però non deve essere troppo carica di sostanze nutrienti, ovvero di natura lipidica.

Si, quindi, ad associare sempre alla crema di trattamento un siero idrofilo a base di acido ialuronico, pantenolo, niacinamide, pullulano, estratto di centella, calendula, etc.

Prevenire gli arrossamenti

In caso di pelle con arrossamenti è bene utilizzare una crema con attivi lenitivi come l’acido 18-beta glicirretico o l’alfa-bisabololo, uniti a estratti protettivi sul microcircolo e sempre antiossidanti.

Alla mattina è sempre meglio abbinare una protezione solare.

Detergere, sempre, ed esfoliare

Rimane indispensabile detergere il viso mattina e sera in maniera extradelicata e vaporizzare un’acqua termale lenitiva o un tonico antiossidante. Si può aggiungere uno scrub per aumentare l’esfoliazione e stimolare il rinnovo cellulare.

Cambiare la crema giorno

Deve essere con una texture più leggera oppure, per chi ha la pelle particolarmente mista, può essere sufficiente un siero che ha una quantità inferiore di grassi rispetto ad una emulsione.

Anche il make-up deve essere più leggero

Eventualmente si può sostituire al fondotinta una polvere minerale.

Sì alle creme per la sera

Alla sera si può continuare con una buona crema, con attivi funzionali utili per la propria età. Gli antiossidanti non devono mai mancare in nessun cosmetico, già a partire dai 30 anni e soprattutto nel periodo primaverile estivo, poiché contrastano gli effetti negativi dei raggi solari.

Non dimenticarsi del resto del corpo

Utilizzare uno scrub, una volta alla settimana, e un latte-crema idratante con oli vegetali e niacinamide al 2%. In questo modo la pelle sarà più morbida, idratata ed elastica e verrà tolto quel senso di opacità e secchezza tipici dell’inverno.

Hair care: 5 step da seguire per preparare i capelli alla primavera

La tricologa Silvia Cecchinato, autrice di “La hair care che nessuno ti spiega” (Edizioni Lswr), ci offre una lista con le cinque cose più importanti da fare per prepararci alla stagione in cui le giornate saranno più calde e aumenteranno le ore di luce.

Iniziare sin da adesso ad esfoliare il cuoio capelluto.

In questo modo sarà possibile prevenire le alterazioni cutanee primaverili e caduta eccessiva primaverile.

Nutrire i capelli con impacchi e prodotti protettivi.

Questo passaggio è essenziale per fare fronte agli sbalzi di temperatura e arrivare alla primavera/estate con capelli forti.

Asciugare sempre e completamente i capelli dopo il lavaggio.

Lasciare i capelli umidi – o lasciare che si asciughino da soli – porta alla proliferazione batterica che, in primavera, si aggraverebbe provocando la caduta eccessiva, per mesi.

Integrare le sostanze fondamentali per la salute dei capelli e fare attenzione all’alimentazione.

Quel che portiamo in tavola, infatti, è un ottimo alleato per il benessere anche dei nostri capelli.