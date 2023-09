Back to Work: i benefici delle piante (e le migliori piante da ufficio)

Le vacanze estive stanno volgendo al termine e a breve torneremo a lavorare nei nostri uffici o per alcuni di noi, in smart-working. Per non disperdere i benefici psicofisici del periodo di pausa e relax, gli esperti di Interflora hanno deciso di raccontarci quali sono i vantaggi dell’avere delle piante nei nostri spazi di lavoro e quali sono le migliori piante da ufficio.

Negli ultimi anni ha preso sempre più piede tra scienziati e designer il concetto di biofilia, che secondo il famoso psicologo e filosofo tedesco Erich Fromm è “l'amore appassionato della vita e di tutto ciò che è vivo”. Infatti, se da un lato le piante sono un elemento decorativo e alla moda, in grado di rendere ancora più belli gli spazi e riempire gli ambienti interni, dall’altra hanno molteplici benefici che possono influire positivamente sull’umore e sulla salute del lavoratore.

La connessione tra natura e individuo è sempre più importante e tra gli innumerevoli aspetti positivi c’è sicuramente il miglioramento dell’attività produttiva e la diminuzione dei livelli di ansia e di stress.

Vediamo quindi insieme quali sono i pricipali benefici delle piante da interno.

Diminuiscono l’ansia

Creare delle aree verdi sul luogo di lavoro aiuta a rilassarsi, e alcune piante in particolare sono dotate di questo potere, come per esempio la Lavanda, pianta appartenente alla famiglia della Lamiaceae. L’Aloe è un’altra pianta che è perfetta per l’ufficio e le aree di lavoro, magari da posizionare sulla scrivania perché ha proprietà calmanti e riduce lo stress e il nervosismo. Tra le piante che riducono lo stress c’è anche l’Agave. Si tratta di una pianta grassa che oltre ad abbellire la scrivania aiuta a sentirsi più rilassato, e a migliorare i livelli di concentrazione.

Assorbono le radiazioni elettromagnetiche

Computer, telefoni, stampanti, televisori… tutti questi strumenti elettronici possono rappresentare una carica fortissima di onde elettromagnetiche che spesso sono causa di forti mal di testa e insonnia. Le piante grasse come i Cactus, sono utili per assorbire parte di queste onde elettromagnetiche. Inoltre i cactus sono perfetti anche per chi non ha il pollice verde perché non richiedono molte cure e attenzioni e possono rimanere a lungo senza innaffiatura.

Combattono l’inquinamento acustico

Le piante sono perfette anche per combattere l’inquinamento acustico e i rumori. Tra queste spicca il Ficus Lyrata adatto proprio per gli ambienti interni e grande elemento decorativo grazie alle sue dimensioni.

Migliorano la qualità dell’aria

Le piante sono disinquinanti, ovvero trasformano l’anidride carbonica in vapore acqueo purificato e rilasciano l’ossigeno. Gli scambi di gas avvengono nelle foglie attraverso gli stomi e anche a livello delle radici. Questo significa che più una pianta è dotata di fogliame largo, maggiore è la sua capacità di assorbire grandi quantità di sostanze inquinanti. Tra le piante che purificano l’aria più efficaci secondo degli studi della NASA, ci sono queste specie:

? Chlorophytum per formaldeide e monossido di carbonio

? Palma di arec per xilene e toluene

? Felce Boston per formaldeide e xilene

Queste sostanze si possono trovare spesso nei mobili o nei tessuti.

Eliminano i cattivi odori

La Sansevieria (comunemente conosciuta anche come lingua di suocera) è nota per aiutare ad eliminare i cattivi odori, in particolare l’odore del tabacco. Le Azalee sono piante conosciute per le stesse proprietà di assorbimento degli odori di fumo. Si può menzionare anche l’edera che però è più difficile da collocare in un ambiente interno.

Le piante migliori per il rientro a lavoro

La Zamioculcas, o pianta ZZ, è un elegante esemplare della famiglia delle Araceae, originaria dell’Africa orientale. È un elemento essenziale di ogni collezione di piante da interno, non solo per la sua bellezza, ma anche perché è molto semplice mantenerla in buona salute, risultando perfetta anche per i pollici più inesperti. La pianta “ZZ” possiede molte virtù lenitive e depuranti, inoltre, le sue meravigliose foglie verdi sono ciò di cui avete bisogno per dare un tocco esotico che vi farà credere di essere al di fuori delle mura urbane!

La Sansevieria, appartenente alla famiglia delle Liliaceae, è la pianta perfetta sia per impreziosire e arredare gli spazi che per purificare l’ambiente. Trovarle una collocazione sarà molto semplice: che sia una mensola in soggiorno o su un comodino in camera da letto, otterrete sicuramente un elemento decorativo minimal ma di grande effetto. Secondo credenze orientali, la Sansevieria racchiude 8 virtù: forza, salute, lunga vita, prosperità, intelligenza, arte, poesia e bellezza. Questo la rende molto versatile anche come idea regalo.

La Felce, la Pothos e lo Spatyphillum purificheranno l’aria delle vostre stanze mentre arrederanno la casa così da avere un ambiente sano e bello: un trattamento intensivo contro l’inquinamento domestico!