Crema solare viso: 5 prodotti che non proteggono come dichiarato

Mai sottovalutare l'importanza di una protezione solare efficace per il viso. In assenza di una crema solare adatta, esposta costantemente ai raggi UV, questa delicata parte del corpo può subire danni irreparabili, accelerando il processo di invecchiamento cutaneo.

Le protezioni solari, infatti, grazie al loro SPF (Sun Protection Factor, anche detto Ip - Indice di Protezione), creano una vera e propria barriera dai raggi ultravioletti che sono responsabili dell'invecchiamento precoce, delle macchie cutanee e del rischio di cancro alla pelle.

Una crema viso con protezione solare SPF 50 offre quindi una difesa ad ampio spettro contro i raggi UVA e UVB, oltre a donare un colorito ambrato e senza scottature e a contrastare l’invecchiamento precoce della pelle. La protezione solare, soprattutto sul viso, andrebbe applicata tutto l’anno e, ancor di più, in presenza dei potenti raggi primaverili ed estivi.

Crema solare viso: il test di Altroconsumo

Il recente studio condotto da Altroconsumo ha rivelato che ben 5 delle 12 creme solari testate con SPF 50 o superiore non offrono la protezione dichiarata. Questi prodotti, come confermato dai test in laboratorio, presentano un'efficacia pari a un SPF 30, mettendo a rischio la salute della tua pelle.

Altroconsumo ha utilizzato un metodo di analisi innovativo, meno invasivo rispetto agli standard ISO, per valutare l'efficacia di queste creme solari, confermando i risultati con ulteriori test.

Le creme solari viso che non hanno superato il test sono:

Piz Buin Hidro Infusion Sun Gel Cream Face SPF 50

Nivea Sun UV Viso Sensitive 50

Lancaster Sun Sensitive Oil Free Milky Face Fluid SPF 50

Bilboa Viso Con Vitamina C 50

Vichy Crema Viso Vellutata SPF 50+

Ma cosa fare se hai acquistato una di queste creme? Altroconsumo segnalerà i prodotti al Ministero della Salute e all'AGCM per i dovuti controlli. Nel frattempo, puoi utilizzare la crema solare viso come se avesse un SPF 30, applicandola con maggiore frequenza.

Serve davvero acquistare una crema solare viso?

È fondamentale comprendere l'importanza di una crema solare specifica per il viso. Pur condividendo gli stessi filtri UV dei solari tradizionali per il corpo, infatti, queste creme sono progettate per offrire una protezione efficace con un occhio di riguardo alle funzionalità cosmetiche.

La loro consistenza leggera e non grassa le rende ideali per un uso quotidiano, consentendo anche un'applicazione agevole del trucco. Inoltre, la formulazione di una crema solare viso è spesso arricchita con ingredienti e attivi che svolgono azioni diverse a seconda del prodotto: anti macchia, anti invecchiamento, anti rughe, idratante, seboregolatrice e così via.

Le migliori creme solari viso

Tra le creme solari viso con protezione 50 e 50+, Avène si distingue come la migliore del test per la sua efficacia e formulazione. Tuttavia, per un'opzione conveniente senza compromettere la qualità, Prep offre il miglior rapporto qualità/prezzo.

Migliore del Test: Avène Crema senza profumo effetto invisibile 50, 19,40 euro per 50 ml.

Miglior Acquisto: Prep Crema solare viso SPF50, 11,10 euro per 50 ml.

Crema solare viso: i consigli in più

Scegli una crema solare viso con attenzione e segui questi consigli per proteggerti dagli effetti nocivi del sole: