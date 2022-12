Piano cottura ad induzione, per cucinare risparmiando tempo e costi in bolletta

Negli ultimi anni lo sviluppo tecnologico ha conquistato anche la cucina, il tradizionale piano cottura con fornelli, viene sostituito con quello ad induzione.

Questo modello oltre ad essere sicuro quando in casa ci sono bambini, perché non include fiamme o gas, è anche molto facile da pulire.

Inoltre, se ami cucinare ma hai poco tempo a disposizione, il piano cottura a induzione è il tuo alleato perché riduce i tempi e la dispersione del calore. Il piano crea un campo magnetico con la pentola che produce calore attraverso la corrente elettrica e la trasmette direttamente al tegame.

In questo modo il calore si concentra all’interno della pentola e sul cibo, rimanendo freddo e limitando al minimo il rischio di scottature.

Se sei alla ricerca di un modello che ti permetta di dare libero sfogo alle tue abilità culinarie in poco tempo, ecco una piccola guida ai migliori piani ad induzione.

Pratico e facile: Bosch, piano cottura semplice da installare

Se non sei amante del fai da te, ma sei alla ricerca di un piano cottura efficiente e facile da montare, questo modello fa al caso tuo. Grazie alla sua struttura rimane bilanciato e non ha bisogno di una particolare installazione se non il collegamento alla presa elettrica. Il modello semplice e dal design essenziale occupa poco spazio, quindi è perfetto anche nelle cucine di piccole dimensioni. In caso di spegnimento accidentale, il piano si arresta automaticamente, memorizzando le impostazioni di cottura, fondamentale se in casa ci sono bambini piccoli particolarmente vivaci. Dotato di quattro fuochi di diversa grandezza, la funzione CombiZone permette di combinare due zone di cottura singole per ottenere una distribuzione uniforme del calore anche utilizzando pentole di grandi dimensioni. Il pulsante DirectSelect permette di regolare facilmente la zona di cottura desiderata attraverso i controlli + e - e scegliere il livello di potenza.

Pro. Il piano cottura è facile e intuitivo.

Contro. Per alcuni utenti le scritte dei comandi sono poco visibili.

Scopri di più su Amazon

Ideale per le cucine piccole: Amzchef, piano a due fuochi

Anche se hai una cucina piccola, non vuol dire rinunciare alle comodità: il piano cottura a due fuochi è la soluzione ideale nelle case con poco spazio o nelle abitazioni estive che vengono sfruttate per pochi mesi, ma che devono avere tutti i comfort. Anche se più piccolo degli altri, la potenza è la stessa di quello a quattro, facile e intuitivo, il touch screen è semplice da utilizzare e regolare la potenza. Dotato di un timer digitale per il conto alla rovescia, potrai impostare il tempo da 1 minuto a 3 ore e cuocere tutti i piatti che preferisci senza correre il rischio di bruciarli. Il piano cottura, poi, presenta anche un blocco di sicurezza, un indicatore di alta temperatura e uno spegnimento automatico di sicurezza.

Pro. Il pulsante di sicurezza è fondamentale se in casa ci sono bambini.

Contro. La piastra è un po' rumorosa.

Scopri di più su Amazon

Bello e versatile: Bosch, piano cottura intelligente

Accontentare tutte le esigenze della famiglia non è semplice, a volte si ha bisogno di un aiuto anche dagli elettrodomestici che stanno diventando sempre più smart. Questo piano cottura racchiude tutte queste caratteristiche. Il fornello dotato di timer contaminuti permette di spegnere in autonomia le zone cottura al termine del tempo impostato senza correre il rischio di bruciare nulla, inoltre il controllo della temperatura dell'olio seleziona il livello desiderato e la padella si riscalda alla temperatura perfetta per inserire il cibo. A pranzo spesso si ha poco tempo per cucinare, ma la funzione turbo permette di raggiungere la massima temperatura più velocemente rispetto agli alti elettrodomestici. Le tre zone ad induzione, due medie e una grande, si adattano a ogni tipo di pentola.

Pro. La modalità booster cuoce velocemente.

Contro. I comandi sono poco visibili.

Scopri di più su Amazon

Semplice ed essenziale: Electrolux, piano cottura basic

Se sei alla ricerca di un piano cottura ad induzione essenziale, questo modello fa per te. Dotato di quattro fuochi si può scegliere l’intensità grazie al pannello touch, così da cuocere alla perfezione ogni pietanza, la tecnologia SenseBoil rileva quando l'acqua nella pentola raggiunge il punto di ebollizione, mentre la funzione boil-tosimmer regola automaticamente la temperatura per portare l'acqua che bolle a sobbollire in modo controllato. La funzione Bridge, invece, ti consente di collegare due zone cottura separate per crearne una sola, e con l'allineamento automatico delle impostazioni di temperatura, potrai sfruttare al meglio pentole di grandi dimensioni, come piastre e teglie. Facile e veloce da pulire, avrete la cucina sempre in ordine.

Pro. Semplice e di design, si adatta ad ogni cucina.

Contro. Non riconosce la caffettiera.

Scopri di più su Amazon

Per chi ama lo stile moderno: De'Longhi, piano cottura bianco

Se ami lo stile moderno e vuoi dare un tocco particolare alla cucina, puoi scegliere questo modello nella versione bianca. Rispetto a quelli tradizionali, cambia il colore, ma le caratteristiche rimangono pressoché inalterate. Come gli altri modelli riscalda la pentola in poco tempo con il sistema booster, riducendo così lo spreco energetico. Basta selezionare la funziona cottura sul display touch e il piano ricorderà in automatico il livello di potenza. Semplice e facile da utilizzare grazie ai controlli intuitivi posizionati sulla parte anteriore del piano cottura è sicuro se in casa ci sono bambini grazie al blocco integrato.

Pro. Il piano cottura è semplice da utilizzare ed efficace.

Contro. La guarnizione in dotazione è nera.

Scopri di più su Amazon

Semplice ed efficiente: Klarstein piano cottura ad incasso

Il piano cottura a induzione deve essere efficiente e facile da utilizzare. Questo modello permette di sfruttare al meglio lo spazio con costi ridotti in bolletta. Il design elegante e raffinato, si combina alla perfezione ad un elettrodomestico smart e robusto grazie al materiale in vetroceramica. Il modello a incasso con quattro piani cottura, riesce ad arrivare fino a 7000 Watt di potenza anche nelle ore di punta quando c'è bisogno di una maggiore distribuzione dell'energia. Grazie alla tecnologia VarioHeating, è possibile unire le due piastre di cottura di sinistra in una unica FlexZone, perfetta per le pentole di grandi dimensioni. Ogni piastra indipendente, è arricchita dalla funzione ThermoBoost con la quale è possibile aumentare la potenza per il riscaldamento rapido fino a 2800 W.

Pro. Bello e funzionale.

Contro. I clienti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Perfetto per cucinare per tutta la famiglia: piano cottura Whirlpool

Per ridurre i tempi di cottura le 5 piastre a induzione sono dotate di tecnologia FlexiCook che consente di combinare diverse zone cottura in un'unica grande piastra pensata per pentole e padelle di grandi dimensioni. La parte centrale può utilizzare per brevi periodi di tempo tutta la potenza del piano cottura e permettere di preparare la ricetta preferita in pochi minuti. Semplice e facile da utilizzare, i controlli sono posizionati sulla parte anteriore del piano cottura, garantendo un'esperienza d'uso facile e semplice.

Pro. Il piano cottura è bello e semplice da utilizzare.

Controllo. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Per chi ama lo stile essenziale: piano cottura Hisense

Se ami lo stile semplice ed essenziale questo modello è la scelta perfetta, la superficie in vetroceramica da 59,5 cm di larghezza per 52 cm di profondità, è ideale per le cucine standard ed è formato da quattro zone di cottura differenziate. Il piano a induzione rileva automaticamente la posizione della pentola e seleziona la zona di cottura, infatti, se la superficie della pentola prende piu zone, queste verranno attivate contemporaneamente.

Pro. Il piano cottura è essenziale ma dotato di tutte le funzioni.

Contro. Per alcuni utenti è un po' rumoroso.

Scopri di più su Amazon

Le caratteristiche di un piano cottura

Scegliere un piano cottura è un modo per avere un elettrodomestico sicuro se in casa ci sono dei bambini, ma anche un aiuto in più se si ha poco tempo da trascorrere dietro i fornelli in quanto riduce i tempi di cottura.

Prima di acquistarlo, per avere un apparecchio efficiente, devi capire se ha delle caratteristiche che possono rendere più semplice la scelta.

Selezione della temperatura

Anche se può sembrare la più scontata, è anche quella più richiesta perché permette di preparare ogni ingrediente alla giusta temperatura. Se molti hanno l’indicazione in gradi, fino a 200, altri permettono di scegliere il livello di potenza che assicura la stessa efficienza. Oltre ad essere un valido aiuto per la cottura dei cibi, scegliere la temperatura è un modo per tenere sotto controllo i consumi.

Funzione turbo boost

Cucinare porta via tempo e quando non se ne ha molto a disposizione questa funzione aiuta a far bollire l’acqua in pochi minuti. I piani cottura dotati di questa funzione, permetto di usarla solo per un breve periodo, per evitare costi eccessivi in bolletta.

Unione di più fuochi

Quando si hanno ospiti a cena, avere fornelli in grado di distribuire il calore uniformemente sotto le pentole grandi è fondamentale. Molti piani sono dotati della funzione di connessione che permette di unire due o più fuochi.

Timer e spegnimento automatico

Se non sei esperto in cucina avere un apparecchio con il timer rende tutto più facile. Questa funzione permette di impostare i limiti di tempo e di evitare di bruciare le pietanze. Accanto al timer, spesso si trova anche lo spegnimento automatico che permette all’apparecchio di spegnersi da solo una volta trascorso il tempo impostato.

Funzione di sicurezza

Perfetto se in casa ci sono dei bambini, impedisce l’accensione accidentale da parte di questi ultimi e il conseguente blocco.

Praticità d’uso

I piani cottura sono elettrodomestici smart e per questo devono essere semplici da usare, dotati di un display touch a led, devono essere completati dalla retroilluminazione.

Manutenzione

La superficie realizzata in vetroceramica è resistente e indistruttibile, ma nello stesso tempo per pulirlo è necessario utilizzare prodotti specifici e spugne non abrasive. Per avere l’apparecchio come nuovo bisogna pulirlo dopo ogni utilizzo, ma aspettare che si sia raffreddato completamente.

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!