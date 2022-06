Gli accessori e i consigli per aiutare cani e gatti ad affrontare il caldo estivo

Le alte temperature e l'umidità mettono particolarmente a rischio anche la salute degli animali domestici; i cani, in particolar modo, sono esposti a possibili shock e colpi di calore, ma anche i gatti soffrono molto la calura estiva.

In questo periodo particolarmente caldo è dunque fondamentale che il nostro amico a quattro zampe abbia a disposizione acqua fresca e luoghi confortevoli dove riposare; per questo abbiamo selezionato gli accessori migliori per prezzo e qualità che puoi trovare su Amazon.it e che aiuteranno cani e gatti a superare indenni, e al fresco, questa caldissima estate.

Acqua sempre fresca

Fontanella per gatti e cani di piccola taglia

Questa fontanella automatica per animali domestici è la più venduta su Amazon ed è l’ideale per invogliare i gatti a bere di più, importantissimo soprattutto in estate, e per lasciare acqua sempre fresca a disposizione dei nostri amici a quattro zampe.

Silenziosissima e a basso consumo, è dotata di 3 diversi tipi di getto, una luce a LED interna che, grazie alla scocca semitrasparente, permette di monitorare il livello dell'acqua in qualsiasi momento e una capacità di 2 litri. Inoltre, ha un filtro incluso nella confezione realizzato con cotone ad alta densità, guscio di cocco, carbone attivo e resina a scambio ionico che filtra le impurità, elimina i cattivi odori e migliora la qualità dell'acqua. In ogni caso, è bene cambiare il filtro ogni 30 giorni, mentre la fontanella va pulita, cambiando l’acqua, circa ogni 3 giorni.

Pro:

facile da montare;

poco ingombrante;

silenziosa;

materiali di qualità, ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro:

quando il livello dell'acqua diminuisce, la fontanella inizia ad essere rumorosa;

leggermente più scomoda da pulire rispetto ad una ciotola normale.

Ciotola refrigerante per cani e gatti

Ciotola refrigerante con base di appoggio (diametro di 25 cm): la parte interna, del diametro di circa 17 cm, è rimovibile e va lasciata in freezer per circa 2 ore, così da refrigerare l’acqua (o il cibo) per le successive 8 ore. Inoltre, è dotata di bordo in gomma termoplastica (TPR) antiscivolo, è molto facile da pulire (anche in lavastoviglie), utilissima e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Pro:

efficace, mantiene l'acqua fresca per diverse ore;

realizzata con materiali di buona qualità.

Contro:

le dimensioni ridotte non ne consentono l'uso da parte di cani di taglia media e grande.

Bottiglia d'acqua portatile smart

Perfetta per dissetare i nostri cani ovunque e in ogni momento, la bottiglia d'acqua portatile di Petkit è realizzata con materiali Tritan, che non rilasciano BPA durante l'uso, e materiale antibatterico BioCleanAct. Sicura da usare e rispettosa dell'ambiente, ha una capacità di 300 ml, è leggera ed è comodissima da trasportare e da usare: il pulsante centrale, infatti, permette di bloccare il flusso dell'acqua o di risucchiare l'acqua rimasta una volta che il cane ha finito di bere, così da evitare sprechi.

Pro:

realizzata con materiali di ottima qualità;

comoda e resistente;

leggera e perfettamente ermetica, si può conservare anche in frigorifero;

zero sprechi.

Contro:

può risultare un po' scomoda per cani di taglia grande.

Set con ciotola pieghevole per cani di taglia medio/grande

Il set di Bonza è l'ideale da portare con sé durante le escursioni e nei viaggi. Il set è composto da:

una ciotola ripiegabile, leggera, semi rigida e antiscivolo, realizzata in silicone alimentare sicuro, atossico e senza BPA;

1 gancio portabottiglie in silicone;

1 pratico moschettone con aggancio rapido per attaccare la ciotola a zaini, borse, cinture o al guinzaglio.

Le ciotole sono disponibili in due dimensioni diverse: taglia grande, che può contenere fino a 1,2 litri ed è perfetta per cani di taglia medio-grande oltre i 23 kg, e taglia extra-large, che contiene fino a 1,6 litri con un'apertura di 20 cm e perfetta per le razze oltre i 45 kg e quelle con musi larghi. Inoltre, occupano pochissimo spazio (2 cm da piegate), sono lavabili in lavatrice, e l'intero set è coperto da garanzia soddisfatti o rimborsati di un anno.

Pro:

ciotole di ottima qualità, robuste, facili da pulire e comodissime da portare in viaggio;

accessori molto utili all'interno del set;

il bordo rinforzato rende le ciotole rigide e stabili;

il venditore invia per email le istruzioni di lavaggio, utilizzo e manutenzione, mettendo a disposizione un link per qualsiasi dubbio o problema.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Per un fresco riposo

Tappetino refrigerante di Pecute disponibile in quattro taglie

Il tappetino refrigerante di Pecute è perfetto per offrire a cani e gatti un luogo fresco in cui riposare durante le calde giornate estive. Realizzato in materiale 300D Oxford composito, impermeabile, resistente ai graffi e all’usura e con bordi rinforzati, questo tappetino ha al suo interno un gel 100% atossico e sicuro per persone e animali (attenzione però, non deve essere ingerito!). Il tappetino in gel raffredda gradualmente la temperatura corporea dei nostri amici a quattro zampe, prevenendo eccessivo calore e disidratazione.

Facile da pulire e da trasportare, ha uno spessore di 0,4mm ed è disponibile in sei taglie: XS (30x40cm), S (40x50cm), M (65x50 cm), L (90X50 cm), XL (120x75 cm) e XXL (140x90 cm). Ricorda che la temperatura corporea del tuo animale domestico farà sì che il tappetino si riscaldi durante l’utilizzo: quando questo succede, lascia che il tappetino si “ricarichi” lontano dall’animale, per poi ricominciare subito a usarlo!

Pro:

ottimo prodotto, rinfresca in maniera efficace;

tessuto impermeabile che si pulisce facilmente;

materiali solidi di ottima qualità.

Contro:

il gel all'interno del tappetino è tossico se ingerito dall'animale: fare attenzione ad eventuali morsi e graffi che possono rompere il tappetino e far fuoriuscire il gel.

Amaca multiuso per gatti

L'amaca di Idepet si caratterizza per il tessuto double face, con un lato realizzato in tessuto a rete traspirante CoolCore per rinfrescare durante l'estate e un lato morbido per tenere al caldo i nostri gatti in inverno. Ideale per animali di piccola taglia (sotto gli 8 kg) è disponibile in due misure diverse (M 33x33cm, L 50x33cm), è molto comoda e facile da montare ed è lavabile sia a mano che in lavatrice.

Pro:

molto comoda e di ottima qualità;

facile da montare e da pulire.

Contro:

le dimensioni non la rendono adatta ad animali sopra gli 8 kg.

Giocare con l’acqua

Piscina rigida pieghevole e resistente

La piscina di Pecute è l'ideale per rinfrescarsi e giocare divertendosi. Solida e robusta, questa piscina è costruita con pannelli di legno pressato dello spessore di 0.5 cm che la rendono molto resistente e stabile, non necessita di gonfiaggio ed è facilissima da montare e smontare; inoltre, è completamente rivestita da tessuto in PVC sicuro e atossico, mentre il fondo è realizzato in materiale antiscivolo, per divertirsi in completa sicurezza. Disponibile in 3 dimensioni (80x20 cm, 120x30 cm, 160x30 cm), questa piscina può essere svuotata rapidamente grazie al tappo laterale ermetico e nella confezione sono inclusi una pratica custodia per il trasporto ed un kit per la riparazione.

Pro:

ottima fattura, robusta e materiali di ottima qualità;

il rivestimento con pannelli di legno e il fondo rigido la rendono stabile e sicura;

facilissima da montare;

molto comoda la custodia per riporla;

ottima capienza.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

2 palline galleggianti Chuckit!

Perfette da unire alla piscina, ma anche da usare al mare o al lago, i giochi galleggianti sono un’opzione ideale per divertirti con il tuo cane. Queste palline sono realizzate in gomma resistente e sono anche compatibili con i lanciatori Chuckit, di grande aiuto per tutti i proprietari di cani instancabili.

Pro:

molto resistenti, sono adatte anche a cani di taglia medio/grande e a cani distruttori;

leggerissime, possono essere usate anche in casa;

ottimo rimbalzo.

Contro:

la consistenza abbastanza dura può risultare non adatta a cani dal morso debole.

Gioco refrigerante per cuccioli

L'anello massaggia gengive di Znoka è il gioco da masticazione perfetto per rinfrescare il cane, per farlo divertire e per dare sollievo ai cuccioli che stanno cambiando i denti. Realizzato in gomma atossica e resistente, questo gioco è riempito esclusivamente con acqua purificata e può essere congelato per dare sollievo durante le calde giornate estive; inoltre, è perfetto da utilizzare sia all'aperto che in casa senza rischi di perdite d'acqua, è dotato di due spazi dove inserire biscotti, premi o paste appetibili, così da attirare l'attenzione del cane e tenerlo impegnato, ed è l'ideale per dare sollievo ai cuccioli nel periodo della dentizione, per pulire i denti e per massaggiare le gengive. Infine, è un gioco galleggiante che, dopo essere stato immerso in acqua ne assorbe una parte, rilasciandola poi gradualmente attraverso i fori posizionati lungo l'anello.

Pro:

ottima qualità;

perfetto per i cuccioli che cambiano i denti;

rinfrescante.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

I rischi del caldo per cani e gatti

Come già accennato, il sole, le alte temperature e l'umidità mettono particolarmente a rischio anche la salute degli animali domestici. Cani e gatti, infatti, hanno un sistema di termoregolazione molto diverso dal nostro: oltre ad avere le ghiandole sudoripare esclusivamente tra le dita delle quattro zampe, cani e gatti regolano la propria temperatura attraverso piccoli e frequenti atti respiratori, grazie ai quali l'aria passa velocemente sulle mucose orali e facilita la dispersione del calore. Avendo quindi a disposizione un sistema di termoregolazione meno "performante" del nostro, cani e gatti sono più facilmente soggetti ai colpi di calore, e devono essere tenuti al fresco durante le ore più calde.

Il colpo di calore

Il colpo di calore è una grave condizione patologica in cui il sistema di termoregolazione dell’animale non è più in grado di mantenere entro i limiti fisiologici la temperatura corporea, che si innalza fino a 41–43°C. Il colpo di calore può verificarsi quando un animale è esposto a:

temperature ambientali e umidità elevate,

scarsa ventilazione,

situazioni di stress (spazi angusti o sforzi eccessivi).

Inoltre, come negli essere umani, anche in cani e gatti i soggetti più predisposti al colpo di calore sono:

i cuccioli,

gli animali anziani,

le razze brachicefale (dove il diametro longitudinale del cranio supera di poco quello trasversale, come nei carlini, nei bulldog e nei gatti persiani),

gli animali obesi e quelli affetti da malattie cardiocircolatorie e dell’apparato respiratorio.

Infine, è bene tenere a mente che:

gli animali a mantello nero sono maggiormente a rischio, perché il colore scuro aumenta l’assorbimento dei raggi solari;

gli animali a mantello e cute bianchi sono particolarmente sensibili ai raggi solari, specialmente su testa, occhi, orecchie e muso;

gli animali tosati sono particolarmente a rischio poiché viene a mancare loro la protezione del pelo.

Come riconoscere e affrontare il colpo di calore

Per riconoscere i sintomi del colpo di calore è importantissimo tenere sempre sotto controllo cani e gatti, specialmente durante le esposizioni al sole e nelle ore più calde. I sintomi del colpo di calore includono:

aumento della salivazione e respirazione eccessiva;

gengive e lingua arrossate;

letargia;

tremori;

vomito e/o diarrea;

svenimento;

coma e morte nei casi più gravi.

Se riscontri i sintomi del colpo di calore nel tuo cane o gatto, la prima cosa da fare è spostare rapidamente l'animale in un luogo fresco e ventilato e cercare di abbassarne la temperatura corporea immergendolo in acqua fresca o applicando dei panni bagnati sull'interno coscia, sul collo, sulla testa, sulle ascelle e sulla regione inguinale. Inoltre, è importantissimo consultare nel più breve tempo possibile un medico veterinario, monitorando poi la situazione per le successive 24/8 ore.

I consigli per affrontare al meglio il caldo

Per scongiurare il pericolo del colpo di calore è quindi molto importante garantire sempre ai nostri amici animali un luogo ombreggiato e ventilato dove riposare, acqua fresca e cibo leggero e facile da digerire. Vediamo ora alcuni semplici consigli che possono essere utili per affrontare l'estate senza rischi e paure per i nostri animali:

non lasciare mai cani e gatti in macchina;

in macchina; non lasciare gli animali legati alla luce solare diretta;

proteggi gli animali con pelo e pelle bianca applicando della protezione solare, in particolare su muso e orecchie;

porta il cane in spiaggia solo se ci sono condizioni favorevoli, evitando le ore più calde in cui la sabbia rovente può danneggiarne le zampe;

porta a passeggio il cane solo durante le ore più fresche

non lasciare residui di cibo nella ciotola, che con il caldo vengono decomposti dai batteri più velocemente, con il rischio di infezioni alimentari anche gravi;

fare soste frequenti durante i viaggi.

Infine, fai attenzione a parassiti e forasacchi, applicando regolarmente un antiparassitario efficace, adatto alla specie (alcuni antiparassitari per cani sono velenosi per i gatti), alla taglia e all'area geografica (la filaria, ad esempio, è una malattia diffusa solo in alcune zone d'Italia). I forasacchi, invece, sono delle piccole spighe che si attaccano al pelo di cani e gatti e penetrano nella pelle: dopo ogni passeggiata controlla minuziosamente l'animale, facendo particolare attenzione a occhi, orecchie, zampe, zona dei genitali e dell’inguine e bocca. Se non è possibile rimuovere il forasacco con le mani è importante portare subito il cane o il gatto dal veterinario per arginare il problema.