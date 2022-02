Gli accessori per dormire bene e dire addio all'insonnia

A quanti è capitato di mettersi a letto, pronti per dormire, e ritrovarsi a fissare il soffitto per il resto della notte? Sentirsi esausti e non riuscire a prender sonno, passare ore a fissare il soffitto o addormentarsi sul divano e svegliarsi dopo un paio di ore, intontiti e incapaci di riprendere sonno una volta arrivati al letto, sono tutte situazioni molto comuni: i disturbi del sonno, infatti, coinvolgono ben il 45% della popolazione mondiale.

Ma riuscire a dormire bene è essenziale per la qualità della vita: aiuta a mantenersi in forma, a prevenire attacchi di cuore e diabete, migliora la memoria e molto altro. Abbiamo quindi selezionato gli accessori contro l'insonnia più apprezzati dagli utenti di Amazon.it, che ti aiuteranno a prendere sonno velocemente e dire addio alle notti in bianco!

Set di maschera per gli occhi e tappi per le orecchie

Questo set è l'ideale per chi vuole proteggersi da luci e rumori durante la notte: la mascherina è morbida, leggera e confortevole, realizzata in 100% seta di gelso naturale di alta qualità. Completamente oscurante, ipoallergenica e traspirante, veste perfettamente senza stringere ed ha un cinturino elastico regolabile. Comodo e conveniente, il set comprende anche due paia di tappi in poliuretano espanso monouso e una piccola sacchetta in velluto, molto pratica per trasportare il tutto.

Scoprilo su Amazon.it

Macchina portatile per il rumore bianco

Il rumore bianco è un rumore costante che nasconde tutti gli altri suoni che possono disturbarci e che, con la sua ripetitività, rilassa i muscoli, libera la mente e riduce l'ansia, regalandoci un relax senza precedenti. Di conseguenza, il rumore bianco viene spesso utilizzato per conciliare il sonno di neonati ed adulti. La macchina per il sonno di Renpho è un accessorio di qualità e facile da usare, con 36 suoni diversi fra cui 18 suoni naturali (tra cui uccelli della foresta, pioggia, vento, temporale, onde del mare, grilli, fuoco, treni, pendoli etc.), 7 suoni di rumore bianco e 11 suoni di ventilatore per rilassare mente e corpo.

Leggera, compatta e facile da trasportare, questa macchina per il rumore bianco è comoda da trasportare grazie alle dimensioni ridotte (8 x 8 x 6 cm), è dotata anche della funzione di memoria intelligente, che salva automaticamente il volume precedente, la selezione del suono e la preferenza del timer, e di un timer con 3 diverse impostazioni (30 minuti / 60 minuti / 90 minuti). Inoltre, si ricarica via cavo USB (compreso nella confezione) e ha un jack per le cuffie integrato.

Scoprila su Amazon.it

Spray con olio essenziale alla lavanda per cuscini

La lavanda è una pianta famosa per le proprietà calmanti, ansiolitiche, antimicrobiche e antinfiammatorie, capace di agire sul sistema nervoso centrale con azione sedativa, di combattere l'insonnia e di favorire il rilassamento muscolare. Inoltre, l'olio essenziale alla lavanda ha anche un’accertata attività antibatterica e repellente per zanzare e altri insetti.

Lo spray di Lavodia è composto da un mix di olio essenziale di lavanda puro al 100%, acqua e alcol cosmetico, poiché le naturali caratteristiche corrosive dell'olio essenziale non lo rendono utilizzabile senza altri liquidi vettori. Vegano, privo di OGM e cruelty free, basterà nebulizzare questo prodotto sui cuscini per godere del suo profumo naturale e rilassante e dormire sonni sereni.

Scoprilo su Amazon.it

Metronomo luminoso per rilassarsi con la respirazione

La meditazione è una delle pratiche più efficaci per rilassarsi e, di conseguenza, riuscire a dormire bene. Il metronomo luminoso marcato Dodow ti aiuta a rilassarti e a farti addormentare tramite una luce che guida il tuo respiro. La luce blu a led si accenderà e spegnerà a intervalli regolari, aiutandoti ad assumere una respirazione più profonda, a rilassare il corpo e svuotare la mente, facendoti addormentare più velocemente.

Scoprilo su Amazon.it

Coperta ponderata matrimoniale in cotone naturale

Le coperte ponderate hanno un peso variabile dai 5 agli 11 kg e sono utilizzate da tempo dalla comunità medica grazie ai loro benefici per la salute: queste coperte, infatti, utilizzano l'input propriocettivo e, attivando punti di pressione in tutto il corpo, rilassano il sistema nervoso, aumentando i livelli di serotonina e melatonina e diminuendo i livelli di cortisolo. In questo modo, aiutano a rilassare il sistema nervoso, a combattere ansia e stress e a migliorare il sonno. Quella di Amazon Basics è una coperta ponderata disponibile in due taglie (singolo e queen size) e 3 pesi diversi, realizzata in cotone naturale di alta qualità con design a 7 strati traspiranti, privo di qualsiasi agente chimico e certificato Oeko-Tex per il massimo livello di comfort e di sicurezza. Morbida ed eco-friendly, è disponibile in un rilassante colore grigio scuro e assicura un sonno profondo e sereno.

Scoprila su Amazon.it

Bose Sleepbuds II – auricolari con suoni rilassanti e tecnologia di mascheramento del rumore

I Bose Sleepbuds II sono auricolari completamente wireless dotati di una tecnologia clinicamente testata per aiutarti ad addormentarti più velocemente. Una volta collegati con l’app Bose Sleep, che dispone di una libreria di 50 suoni tra cui scegliere, gli auricolari riproducono infatti suoni rilassanti e di mascheramento del rumore per conciliare il sonno, coprendo rumori come il russare, il traffico e le conversazioni. Inoltre, tramite l’app è possibile impostare anche l’opzione sveglia, la quale verrà riprodotta tramite gli auricolari per non disturbare chi dorme accanto a te.

Gli auricolari Sleepbuds II, poi, sono morbidi ma resistenti, si adattano alla forma dell’orecchio e offrono comfort e stabilità tutta la notte, rimanendo al loro posto anche quando ti muovi grazie a un'aletta flessibile che si adatta perfettamente al bordo interno dell'orecchio. Nella confezione, infine, sono incluse 3 misure di inserti per gli auricolari e una custodia con funzione ricarica, dove conservare e caricare gli auricolari durante il giorno.

Scoprilo su Amazon.it

Cuscino per ginocchia in memory foam

Assumere una posizione scorretta durante la notte può avere, nel lungo periodo, ripercussioni sulla nostra salute fisica. E se è vero che dormire su un fianco è una delle posizioni più comuni e comode che si assumono durante la notte, è anche vero che questa posizione può inasprire i dolori lombari, portando ad una pressione del nervo sciatico e ad uno scorretto allineamento della schiena. Per risolvere questa problematica basterà posizionare un cuscino tra le ginocchia, così da tenere allineata la colonna vertebrale ed evitare di sovraccaricare la parte bassa della schiena.

Il cuscino per le ginocchia di Dioxide (26 cm x 21 cm x 15 cm) è realizzato in memory foam resistente e di alta qualità ed è dotato di una fodera rimovibile e traspirante con cerniera, lavabile in lavatrice per una facile pulizia. Il design ergonomico si adatta comodamente alle gambe, regalando una postura più rilassata durante la notte, e il cuscino risulta ottimo per migliorare la qualità del sonno e farti sentire più riposato il giorno successivo.

Scoprilo su Amazon.it

Maschera per gli occhi con cuffie Bluetooth

La maschera per il sonno di Orroker si caratterizza per il design 3D, che si adatta perfettamente agli occhi senza creare fastidi, e le cuffie interne con tecnologia wireless Bluetooth 5.0 e altoparlanti stereo HD. Questa maschera copre perfettamente gli occhi senza far passare la luce ed è regolabile mediante una chiusura in velcro; inoltre, è realizzata in tessuto super morbido, leggero e traspirante, e memory foam, è facile da lavare, si carica facilmente mediante il cavo presente nella confezione ed è facilissima da collegare mediante Bluetooth al cellulare, così da rilassarsi ascoltando la musica e dormire sonni sereni.

Scoprilo su Amazon.it

Integratore alimentare per migliorare la qualità del sonno e il sistema immunitario

Melatonina Zinco Selenio di Pierpaoli è un integratore alimentare pensato per aiutare a migliorare la qualità del sonno grazie alla presenza della melatonina pura a rilascio immediato, che riduce il tempo richiesto per addormentarsi, La sua formula, inoltre, è arricchita con zinco e selenio, che contribuiscono a rinforzare il sistema immunitario, proteggere le cellule dallo stato ossidativo e alla normale funzione della tiroide

Scoprilo su Amazon.it

Cannabi Relief Hemp Pure Oil – olio di CBD

Il CBD, o cannabidiolo, è la seconda sostanza più abbondante presente nella Cannabis: non è psicoattivo, non crea assuefazione e ha una vasta gamma di applicazioni terapeutiche. Tra queste, il CBD può migliorare la qualità del sonno permettendo di addormentarsi in minor tempo, aumentando la profondità del sonno e riducendo i fattori che potrebbero alterarlo. Al contrario dei prodotti chimici che lavorano come sedativi, eliminando le conseguenze dell’insonnia ma non le cause, il CBD riequilibra a monte il ciclo del sonno, riducendo il tempo in cui il corpo si addormenta e prolungando la fase di sonno profondo.

Prodotto nei Paesi Bassi in base a rigorosi controlli di qualità e test dell'UE, l’olio di CBD di Cannabi Relief è realizzato utilizzando un processo di spremitura a freddo per produrre un olio di alta qualità. Inoltre, è privo di prodotti chimici o altri additivi come coloranti, aromi o conservanti artificiali, ed è senza glutine, OGM e vegano. Dotato di contagocce facile da usare con un sigillo sicuro e antimanomissione, basterà mettere alcune gocce sotto la lingua 2-3 volte al giorno e lasciare l'olio in bocca per circa uno o due minuti prima di deglutire.

Scoprilo su Amazon.it

Integratore per il Sonno ZzzQuil Natura

ZzzQuil Natura è un integratore alimentare in pastiglie gommose che aiuta a prendere sonno rapidamente. La sua formula a base di melatonina, Vitamina B6 ed estratti di Lavanda, Valeriana e Camomilla contribuisce a ridurre il tempo di addormentamento aiutandoti a dormire bene. Questo integratore per il sonno, inoltre, non crea dipendenza, ha un aroma naturale ai frutti di bosco ed è privo di glutine, lattosio, conservanti, coloranti e aromi artificiali.

Scoprilo su Amazon.it

Come Smettere di Pensare Troppo: Una Guida Per Eliminare Il Sovrappensiero di George Cure

Inutile negare che pensare è importante. Attraverso il pensiero puoi analizzare le situazioni, pianificare il tuo futuro e prendere scelte ponderate. Tuttavia, quando i pensieri e le preoccupazioni prendono il sopravvento, le conseguenze assumono una piega totalmente diversa.

Il libro “Come Smettere di Pensare Troppo: Una Guida Per Eliminare Il Sovrappensiero” di George Cure, con un approccio coinvolgente e dritto al punto, ti aiuterà ad esaminare le ragioni dietro il sovrappensiero, fornendoti strategie pratiche per placare la tua mente e prenderne il controllo una volta per tutte. Una guida per affrontare le tue paure, gestire l'ansia, controllare il tuo perfezionismo e fermare per sempre il tuo sovrappensiero!

Scoprilo su Amazon.it