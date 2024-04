Mercato smartphone 2024: dinamiche e preferenze degli italiani

Da Trovaprezzi.it una completa analisi del mercato degli smartphone nel 2024. Di seguito gli elementi più rilevanti.

Gli smartphone più cercati nei primi mesi del 2024 (gennaio e febbraio) sono stati il Samsung Galaxy S23, l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Pro Max.

Entrando più nel dettaglio, considerando solo i top di gamma la situazione cambia solo in parte: al primo posto si posiziona l’iPhone 15 Pro Max, seguito dal Samsung Galaxy S24 Ultra e dall’iPhone 15 Pro. È interessante notare come nel 2024 il consumatore tipo di questi smartphone di fascia alta sia tendenzialmente uomo (69% contro 31%) e giovane (nel 27% dei casi ha tra i 25 e i 34 anni, mentre nel 24% dei casi tra i 18 e i 24). Minore interesse, invece, emerge nelle fasce di età più mature, specie oltre i 54 anni, per le quali gli smartphone di fascia alta (oltre i 1.000 euro) non rappresenterebbero una necessità.

Tra gli smartphone di fascia media (300 - 1.000 euro) il podio è costituito da iPhone 15 (al primo posto), Samsung Galaxy S23 e iPhone 13. Il profilo di consumatore interessato a questo genere di smartphone è molto simile quello relativo ai top di gamma, anche se in questo caso cresce il numero di donne interessate (35%).

Infine, analizzando gli smartphone di fascia bassa (sotto i 300 euro), troviamo il Samsung Galaxy A54, seguito dal Samsung Galaxy A34 e dallo Xiaomi Redmi Note 13 Pro (per la prima volta sul podio, un brand differente da Samsung e Apple). Analizzando il consumatore tipo si evince come i giovanissimi, nonostante il minore potere d’acquisto, siano molto più interessati ai top di gamma: è solo il 14% degli utenti tra i 18 e i 24 anni ad interessarsi a questa fascia di smartphone. Al contrario, questa categoria è la più ambita tra le fasce di età intermedia, ovvero i 35-44enni (23%) e i 45-54enni (21%).

Per quanto riguarda i territori più attivi nella ricerca online troviamo un maggior interesse per la tecnologia in generale al Nord rispetto al resto della penisola. Tuttavia, Sardegna, Campania e Puglia fanno eccezione a questa tendenza.

Cresce l’interesse anche tra gli smartphone pieghevoli: il formato a conchiglia ("flip") è più in voga rispetto al più grande e costoso formato "fold", a libro. Il Samsung Galaxy Z Flip5 risulta essere il modello con il maggior numero di ricerche, seguito dal precedente Galaxy Z Flip4.

Per quanto riguarda i prezzi, tra i tre smartphone più desiderati del 2024, Apple iPhone 15 Pro Max mostra la volatilità più elevata, soprattutto nella variante da 1TB. Nel periodo 1° gennaio - 29 febbraio la variazione tra i prezzi minimi giornalieri è stata notevole (raggiungendo il massimo di 419 euro).

