Marsupi da donna, i più belli in vendita online

Il marsupio è tornato di moda. In alcuni casi è davvero maxi, ma in altri, risulta grazioso, funzionale, comodo per portare con sé il necessario, avendo sempre le mani libere.

Il marsupio, infatti, è un accessorio molto amato dalle mamme, sempre indaffarate con bambini, passeggini e carrozzine, come anche dalle donne multitasking che, mentre fanno la spesa, mandano mail di lavoro o telefonano ad un'amica. Perfetto anche da indossare durante una passeggiata con il nostro amico a quattro zampe, per un giro di shopping o durante una gita fuori porta, il marsupio può anche essere un accessorio glam da sfoggiare a un aperitivo o in discoteca: basta scegliere il modello giusto!

Oggi vi suggeriamo 5 marsupi fashion e funzionali, per affrontare qualunque tipo di impegno all'insegna della praticità senza mai dimenticare lo stile.

1. Marsupio donna in ecopelle

Un marsupio in similpelle, impermeabile e dalle rifiniture alla moda. Disponibile in varie colorazioni, il marsupio donna di Geestock è funzionale, comodo e versatile: sta benissimo su una tuta così come su un tubino.

2. Marsupio maxi in pelle sintetica

Una misura leggermente più grande dei precedenti, tante tasche e la possibilità di portarlo comodamente, non solo in vita, ma anche a tracolla. E' il marsupio nero in pelle sintetica di Travistar, con cintura regolabile e removibile, chiusura a zip e portamonete in omaggio.

3. Marsupio donna glam

Un marsupio sbarazzino, chic, perfetto anche su un outfit più elegante, è quello di Uto. Un modello disponibile in diversi colori, con impuntura a rombi, chiusura a zip e cintura removibile, per portarlo comodamente non solo in vita, ma anche a tracolla. Si tratta di un marsupio piccolo, dove mettere lo stretto necessario, ideale per una serata in discoteca o in un locale.

4. Marsupio donna sportivo

Di ottima qualità, impermeabile e dallo stile sporty, il marsupio di Johnny Urban è la scelta giusta per chi desidera un modello capace di coniugare stile, comodità e sostenibilità: sia il tessuto esterno che quello interno, infatti, sono composti al 100% da bottiglie di plastica riciclate. Inoltre, i bordi e il logo sono fatti di pelle sintetica vegana, mentre per rendere il tessuto idrorepellente è stato utilizzato un agente senza PFC per evitare la diffusione di agenti inquinanti nell'ambiente.

5. Marsupio donna elegante

Un marsupio semplice ma luminoso, nero in ecopelle con trama a pelle di serpente. Si tratta di un accessorio realizzato con attenzione al dettaglio e con finiture di qualità che lo rendono duraturo nel tempo, perfetto per essere indossato in qualunque tipo di occasione.

