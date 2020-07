I migliori elastici fitness per allenarsi a casa

Gli elastici fitness, conosciuti anche come bande elastiche, sono attrezzi facilissimi da utilizzare e fondamentali nelle sessioni di allenamento. Ideali per l'home fitness, questi elastici aiutano a tonificare e allungare i muscoli di tutto il corpo e ti permettono di allenarti a diverse intensità, a seconda del materiale in cui sono realizzati e del loro spessore. Inoltre sono abbastanza economici e possono essere efficacemente utilizzati anche per esercizi fisioterapici e per la riabilitazione di muscoli e articolazioni. Vediamo quindi quali sono i migliori set di elastici fitness da acquistare on line.

Quella di Coresteady è una fascia elastica realizzata in lattice naturale ideale per l'home fitness ma anche per yoga, pilates, fisioterapia e riabilitazione. Questa fascia ti permette di esercitare una tensione muscolare controllata in direzioni diverse e di allenarti in modo sicuro ed efficace, sia se utilizzata distesa che quando annodata a forma di anello. Inoltre, la fascia elastica di Coresteady è larga 15cm ed è disponibile in due lunghezze (1,3 o 2 metri) ed in cinque livelli di resistenza diversi, (rosa - molto leggera, magenta - leggera, turchese - media, blu notte - forte, grigio - molto forte), così che progredendo con i colori migliorerai forza e flessibilità.

Pro:

ottimo rapporto qualità prezzo;

ottima fattura e materiale di qualità;

; resistente, flessibile e ben realizzata.

Contro:

lo spessore sottile può non essere adatto per alcuni esercizi.

Quello di Syosin è un set completo e di qualità, che si compone di tre fasce elastiche (lunghezza 150 cm x larghezza 15 cm) di diversa resistenza (rossa - leggera, nera - media, blu - forte), un blocca porta per gli esercizi di trazione ed un pratico sacchetto per riporre il tutto. Le fasce sono ben realizzate ed offrono un allenamento sicuro ed efficace che consente di controllare meglio la tensione muscolare in più direzioni e rafforzare quasi tutti i muscoli e le articolazioni. Inoltre, occupano pochissimo spazio, sono facili da usare e si puliscono facilmente.

Pro:

ottimo rapporto qualità prezzo;

ottimo materiale, resistente e flessibile;

funzionali e comode da usare;

gancio blocca porta comodo e robusto.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Il set di Victoper si distingue dagli altri per la presenza di 3 fasce realizzate in tessuto di poliestere premium e lattice: diverse dalle classiche bande elastiche, queste fasce sono più resistenti, si allungano meno e ti permettono di eseguire esercizi più intensi. Ideali per allenamenti mirati, calisthenics, ginnastica ed esercizi come crab walk e squat, ma anche per fisioterapia e riabilitazione, le fasce di Victoper sono antiscivolo, sicure, robuste e resistenti e hanno 3 diversi livelli di resistenza (verde menta – leggero, bubblegum rosa – medio, lavanda viola – forte). Inoltre, nel set sono comprese una borsetta in nylon, per riporre il tutto, e una guida per l'allenamento, con i consigli sugli esercizi da eseguire e su come utilizzare al meglio le fasce fitness.

Pro:

pratiche, molto resistenti, materiali di qualità;

; non scivolano, non si arrotolano e aderiscono bene;

ben realizzati e di ottima fattura.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Il set di Skey è tra i più acquistati dagli utenti, soprattutto per la sua qualità, completezza e professionalità. Questo set, infatti, si compone di 5 elastici fitness di diversa resistenza e con moschettoni per agganciare le maniglie, ognuno dei quali presenta il livello di resistenza scritto direttamente sulla superficie, 3 bande elastiche circolari, 2 impugnature in schiuma antiscivolo imbottita, 2 cinturini per caviglia in nylon con strato protettivo in spugna, 1 palla da massaggio, 1 ancoraggio per porta solido e resistente, 1 custodia per il trasporto e 1 scheda dettagliata di allenamento. Sia gli elastici che le bande fitness sono realizzate al 100% in lattice naturale, di alta qualità, inodore e altamente elastico, che offre una resistenza perfetta alla rottura e alla durata, mentre la palla da massaggio è utilissima per rilassare e allungare i muscoli dopo l'allenamento.

Pro:

set completo e realizzato con materiali di alta qualità;

accessori utili, comodi e di qualità;

rapporto qualità prezzo eccellente;

prezzo eccellente; è possibile sfruttare gli elastici fitness per tantissimi esercizi diversi.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Realizzata in tessuto morbido ed elastico (cotone e poliestere) di alta qualità, la fascia fitness circolare (lunga 94 cm ed alta 8 cm) di Scobuty è l'ideale per allenare glutei, gambe e braccia. Il lattice naturale presente all'interno della fascia le permette di aderire bene, senza scivolare, deformarsi o arrotolarsi, mentre il cotone esterno la rende più resistente e confortevole a contatto con la pelle, ma meno flessibile rispetto alle bande fitness in silicone, permettendoti di eseguire esercizi a più alta intensità. Inoltre, è leggera e facile da trasportare, e può essere regolata in lunghezza e resistenza, così da permetterti di migliorare gradualmente l'intensità dell'allenamento e personalizzarlo in base alla tua forza, abilità e comfort.

Pro:

solida e ben realizzata;

regolabile, può essere usata comodamente su diverse parti del corpo e per tantissimi esercizi;

resistente e di ottima qualità, non si deforma, non si arrotola e non scivola;

, non si deforma, non si arrotola e non scivola; il cotone la rende confortevole a contatto con la pelle.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

L'elastico fitness di DeHub (lunghezza: 108 cm, larghezza: 3,5 cm) si caratterizza principalmente per la resistenza medio/leggera e per i 9 anelli, che ti permettono di regolare molto facilmente lunghezza e resistenza. Ideale per riscaldamento, stretching e riabilitazione, può aiutare a migliorare la coordinazione, la flessibilità, l'equilibrio e la resistenza; inoltre, ha un'imbottitura in neoprene, che lo rendono confortevole e resistente, cuciture ben rifinite ed è disponibile in due colori diversi (blu e arancio).

Pro:

resistente e di qualità;

; le numerose impugnature permettono di regolare lunghezza e tensione;

ben rifinito, ottime cuciture;

ideale per lo stretching data la resistenza medio/leggera;

data la medio/leggera; comodo e robusto.

Contro:

non può essere utilizzato per squat, cosce e glutei;

, cosce e ; troppo morbida per esercizi ad alta intensità o resistenza.

Il set di Omeril si compone di 5 elastici fitness circolari di 30 cm con diversi livelli di resistenza, così da consentirti di personalizzare facilmente l'intensità del tuo allenamento: leggero (2-5 kg), medio (5-7 kg), pesante (7-9 kg), X heavy (9-11 kg) e XX heavy (11-13 kg). Tutti gli elastici fitness sono realizzati al 100% in lattice naturale, atossico, inodore e che garantisce una tensione uniforme ed elevata elasticità, buona resistenza allo strappo e all'usura. Inoltre, è leggero e comodo da usare, e all'interno del set troverai anche una borsa con cordoncino, un manuale di istruzioni su come usare gli elastici al meglio e i consigli sugli esercizi da praticare e un certificato di garanzia di 3 anni soddisfatto o rimborsato.

Pro:

ottimo rapporto qualità prezzo;

elastici fitness resistenti e ben realizzati;

resistenti e ben realizzati; ideali per squat, push up e semplici esercizi di tenuta.

Contro:

gli elastici più leggeri tendono a scivolare ed arrotolarsi;

più leggeri tendono a scivolare ed arrotolarsi; gli elastici presentano una resistenza troppo leggera per esercizi ad alta intensità.

Un elastico fitness realizzato in lattice naturale ecocompatibile e dotato di maniglie morbide, gancio porta, guida dettagliata con le posture e gli esercizi consigliati e custodia per il trasporto. Leggero, robusto e versatile, l'elastico di Reehut è sicuro e facile da usare ed è l'ideale per tantissimi esercizi diversi, tra cui riabilitazione, stretching, rafforzamento e tonificazione muscolare, pilates, yoga e molto altro. Inoltre, è coperto dalla garanzia soddisfatti o rimborsati ed è disponibile in 7 colori e resistenze diverse: giallo (2-4 libbre), azzurro (4-6 libbre), verde (10-12 libbre), nero (15-20 libbre), rosso (25-30 libbre), arancione (30-35 libbre) e viola (45-50 libbre).

Pro:

ottima qualità, ben rifinito e resistente;

, ben rifinito e resistente; impugnature comode e gancio porta efficace e robusto;

comodo, funzionale e versatile.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Il rotolo di Meglio è molto comodo e conveniente: lungo 46 metri, si può tagliare in bande elastiche della lunghezza desiderata, per la massima personalizzazione dell'allenamento. Ideale per la riabilitazione, fisioterapia, stretching, ginnastica dolce e tantissimi tipi di allenamento diversi, questa banda elastica è realizzata in TPE, è priva di latex ed è disponibile in 5 livelli diversi di resistenza: Extra Leggero (Giallo), Leggero (Rosso), Medio (Verde), Pesante (Blu) e Extra Pesante (Nero). Inoltre, con l'acquisto di questa banda elastica fitness a rotolo riceverai una guida all’uso gratuita, che offre un ampio range di esercizi specifici sia per la parte superiore che inferiore del corpo.

Pro:

di alta qualità, pratico, solido e resistente.

, pratico, solido e resistente. ottimo materiale e qualità.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Come scegliere i migliori elastici fitness

Gli elastici fitness, o bande elastiche, sono degli attrezzi molto versatili, abbastanza economici e semplici da usare, che permettono di allenarsi a diverse intensità. Utilizzatissimi sia nelle palestre che nell'home fitness, gli elastici fitness sono disponibili in diversi modelli, resistenze e colori: scopriamo quindi tutto quello che c'è da sapere per scegliere il più adatto alle proprie necessità.

I modelli di elastici fitness

Sul mercato è possibile trovare diversi modelli di elastici fitness:

bande elastiche - strisce gommate, più o meno sottili e ideali sia per i principianti che per i professionisti, possono essere utilizzate per allenare tutte le parti del corpo ed eseguire tantissimi esercizi diversi. Inoltre, sono economiche e particolarmente versatili, consentendoti di aumentare la resistenza semplicemente avvolgendoli sulle mani e riducendone la lunghezza, cosi da poter aumentare gradualmente la difficoltà degli esercizi.

elastici fitness con maniglie - dalla forma tubolare e dotati di maniglie alle due estremità, gli elastici fitness con maniglie si caratterizzano per la comodità dell'impugnatura e la facilità di utilizzo, ma non permettono di modificare la lunghezza e, di conseguenza, la resistenza.

elastici fitness circolari - utili a non far sfuggire una delle due estremità della fascia, gli elastici fitness circolari sono meno versatili rispetto agli altri modelli ma sono molto comodi per allenare in modo mirato glutei, gambe e braccia e per lavori in posizione supina.

- utili a non far sfuggire una delle due estremità della , gli sono meno versatili rispetto agli altri modelli ma sono molto comodi per allenare in modo mirato , e braccia e per lavori in posizione supina. banda elastica fitness a rotolo - il rotolo è una soluzione molto apprezzata per comodità e convenienza, poiché può essere tagliato a seconda delle proprie esigenze.

La resistenza

Un altro aspetto da valutare nella scelta dell'elastico fitness è il livello di resistenza:

la resistenza light, la più leggera, è perfetta per i principianti e per esercizi fisioterapici, di riabilitazione, per il riscaldamento e per lo stretching;

light, la più leggera, è perfetta per i principianti e per esercizi fisioterapici, di , per il riscaldamento e per lo ; la resistenza medium è quella più versatile, adatta ad esercizi che coinvolgono tutto il corpo ed ideale sia per i principianti che per i professionisti;

medium è quella più versatile, adatta ad esercizi che coinvolgono tutto il corpo ed ideale sia per i principianti che per i professionisti; la resistenza hard, invece, è la più adatta per gli esperti che hanno la necessità di lavorare su rassodamento, tonificazione e potenziamento muscolare.

I consigli in più