Viaggiare in sicurezza: i consigli per difendersi dalle frodi digitali

Il rapporto Clusit sui primi sei mesi del 2023 ha evidenziato come dal 2018 al primo semestre dello scorso anno gli attacchi informatici in Italia siano aumentati del 300%. In questo contesto è dunque importante comprendere le potenziali minacce che insorgono dal web e adottare misure preventive efficaci.

Nel settore travel è fondamentale avere una strategia di protezione digitale efficace proprio in considerazione di questi aspetti. Il potenziale accesso a dati finanziari e dettagli di itinerari rende le piattaforme particolarmente sensibili a varie forme di attacchi informatici. Tra le frodi più diffuse spiccano situazioni in cui i truffatori utilizzano identità contraffatte o rubate per effettuare prenotazioni con ovvie ricadute anche sui fornitori stessi. Altro raggiro molto frequente è l‘utilizzo di carte di credito rubate e l’imitazione di agenzie di viaggio legittime.

I consigli per la sicurezza informatica nel settore travel

Da BizAway, scale up friulana specializzata in viaggi d’affari, arrivano, quindi, vari consigli per la sicurezza informatica nel settore travel.

Innanzitutto è necessario da parte delle aziende avere un approccio proattivo per ridurre al minimo i rischi, a partire dall’attivazione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai propri clienti per incoraggiarli ad utilizzare sistemi come l’autenticazione a due fattori e password più robuste.

Inoltre gli utenti come possono prevenire le frodi?

I metodi di sicurezza che possono essere messi in atto da parte del viaggiatore sono:

1) Installare una suite di sicurezza, proteggendo così il proprio PC portatile e telefono con software antivirus e antimalware affidabili.

2) Acquistare powerbank per non dover dipendere da prese di corrente pubbliche in viaggio, possibili fonti di infezione di virus, malware e software spia nei telefoni, e pellicole per smartphone e PC con “funzione privacy” così da evitare occhi indiscreti.

3) Ricordarsi di aggiornare sempre i sistemi e le app di prenotazione.

4) Impostare codici di blocco.

5) Rafforzare la sicurezza dell’indirizzo email (usato per ricevere i biglietti) attivando l’autenticazione a due fattori.

6) Verificare il lucchetto HTTPS che certifica la sicurezza di un sito web.

7) Evitare di connettersi a reti Wi-Fi pubbliche per prevenire furti di dati o la trasmissione di virus. Utilizzare, invece, hotspot e reti personali.

8) Utilizzare carte prepagate per limitare il rischio di frodi finanziarie.

9) Prestare attenzione alle richieste di pagamento extra. Se si prenota tramite piattaforme, i pagamenti vengono generalmente gestiti interamente dalle stesse. Se si ricevono comunicazioni dirette dall'hotel o da altri fornitori di servizi, che richiedono pagamenti aggiuntivi o minacciano la cancellazione della prenotazione, c’è un’alta probabilità che possa essere una truffa. In questi casi, è fondamentale non effettuare nessun pagamento immediato e confermare sempre la legittimità della richiesta direttamente con la società tramite cui si è effettuata la prenotazione.

10) Utilizzare una VPN per proteggere la connessione.