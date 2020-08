Idee per arredare il balcone e trasformarlo in un'oasi

In estate si trascorre molto tempo all’aperto e chi ha un giardino lo sfrutta al meglio grazie ad arredi, luci, tende e sedie a sdraio. Non tutti hanno la fortuna di avere un giardino, soprattutto se si abita in città. Per sfruttare al meglio lo spazio outdoor dell’appartamento con piccoli accorgimenti il balcone può diventare una vera e propria oasi.

Arredare con i fiori

I fiori sono un must have da avere sul balcone, all’interno del vaso sono facili da coltivare e permettono di dedicarsi ad un hobby rilassante e divertente, un’idea è quella di creare un orto domestico. Profumate e sempreverdi le piantine sono un modo per arricchire le vostre ricette.

Se, invece, il balcone è lungo e stretto, per non rinunciare ai colori brillanti dei fiori, è possibile appendere le piante alla parete creando così una giardino verticale.

Decorare il pavimento

Avere un pavimento vecchio può rovinare l’aspetto del balcone, se volete intraprendere una piccola ristrutturazione potete scegliere le piastrelle di legno. Disponibili in diverse dimensioni, sono facili da applicare e danno un aspetto rustico all’outdoor.

In alternativa se non volete fare alcun lavoro, ma coprire il rivestimento rovinato, potete utilizzare stuoie e cuscini. Economici e colorati permettono di dare un nuovo look all’esterno e rilassarvi comodamente.

Utilizzare i giusti colori

Se il balcone è piccolo meglio puntare su tinte chiare per non appesantirlo e il bianco è la soluzione ideale. Mentre sedie e tavolini pieghevoli devono essere sui toni chiari, piante e tessuti devono essere colorati per dare una spinta in più all’outdoor.

Creare la giusta privacy

Il balcone deve essere un luogo in cui rilassarsi, quindi avere la privacy è molto importante visto che spesso confina con quello del vicino. Per avere un ambiente raccolto è possibile mettere delle griglie in plastica o in legno su cui far arrampicare le piante. Facili da montare, possono essere inserite all’interno di vasi, in questo modo avrete un giardino protetto, in cui filtra la luce.

Prodotti online per arredare il balcone

Fioriera rettangolare con spalliera

Poltrona a sacco gigante

Vasi da parete in ceramica

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tappeto