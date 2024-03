San Francisco fa concorrenza a Dubai: l’appartamento extralusso da record

Se si pensa a un luogo in cui l’architettura ha raggiunto il massimo splendore, Dubai è il primo che viene in mente. Scelta da personaggi facoltosi appartenente anche al mondo dello spettacolo, i suoi edifici svettanti sono caratterizzati da interni extra lusso. A contendere il primato alla località degli Emirati Arabi Uniti ci sta pensando San Francisco. La città californiana che affaccia sul Pacifico ha in serbo per gli amanti del design una casa extra lusso considerata la più costosa del posto.

La dimora di circa 530 metri quadrati si trova in un edificio storico a Pacific Heights e con i suoi 35 milioni di dollari potrebbe diventare la più dispendiosa messa sul mercato di San Francisco.

L’appartamento con una vista mozzafiato

L'appartamento si trova in un edificio in stile Beaux-Arts costruito nel 1924 di fronte al Lafayette Park ed è dotato di portiere, giardino in comune e ampia terrazza privata. Ha inoltre una vista a 360 gradi tanto che si è perfino guadagnata un soprannome: “Vista dei cinque ponti” perché dalle stanze è possibile vedere tutti e cinque i ponti che attraversano la baia di San Francisco.

Questo immobile se venduto al prezzo richiesto conquisterebbe il nuovo record di edificio più costoso dopo quello stabilito nel 2023 quando è stata venduta una casa in stile normanno francese nella Bay Area a 34,5 milioni di dollari.

Una casa con interni extra lusso

Quello che colpisce subito della casa oltre alla posizione e alla vista mozzafiato sono gli interni che possono fare tranquillamente concorrenza a quelli delle case di Dubai. L’immobile con vista sul Golden Gate Bridge e due suite, ha terrazze ampie e ospitali.

Il proprietario che ha deciso di cedere l’immobile ha ristrutturato interamente l’appartamento con l’aiuto dell'architetto Andrew Skurman e dell'interior designer Suzanne Tucker.

Dall’ingresso ottagonale a volta con pavimenti in marmo intarsiato si sviluppano tre camere da letto e cinque bagni tutti arredati con cura estrema.

Il soggiorno disposto ad angolo è affiancato da una stanza per il tempo libero rivestita con pannelli in pino baltico e camino. La sala da pranzo ha invece alti soffitti che corrono in tutto l’appartamento, intarsiati con decori realizzati in gesso e archi, mentre il parquet è in noce. Per quanto riguarda la cucina è stata riarredata completamente: qui oltre ad usufruire del panorama sul Golden Gate Bridge è possibile sfruttare un'isola con ripiano in marmo e armadi con pannelli blu.

Nella parte meridionale dell’attico si trovano le suite con tre camere da letto e pannelli imbottiti per attutire i rumori della città, scaffali con modanature personalizzate e lavorazioni in fresatura.

Le camere affacciano tutte su un terrazzo accessibile attraverso le porte finestre alla francese, mentre a completare l’appartamento ci pensano un giardino condominiale privato e due posti auto.