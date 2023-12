Pranzi e cenoni natalizi: le idee per creare spazio anche se hai casa piccola

Un vero e proprio patrimonio gastronomico: il periodo natalizio è il momento perfetto per far trionfare sulle tavole ricette di ogni tipo, l’occasione per degustare ottimi cibi in compagnia di amici e parenti.

Quando si pensa al 25 o al 31 dicembre, vengono subito in mente le lunghe tavolate, uno dei simboli inconfondibili delle feste, ma non tutte le case hanno sufficiente spazio per ospitare questi momenti conviviali. Gli appartamenti più piccoli, però, non significano rinunciare necessariamente a pranzi e cene nel periodo più magico dell’anno, l’importante è sfruttare le idee giuste per creare centimetri e dar vita a un ambiente accogliente.

Recuperare spazio tramite gli arredi

La prima indicazione da seguire ha a che fare con gli arredi di dimensioni più piccole. Nelle stanze della casa sono presenti spesso elementi o decorazioni che servono a illuminare (lampade) oppure a rendere più comodo l’ambiente (poltrone).

Di sicuro sono utili nella vita di tutti i giorni, ma quando si organizzano i pranzi e i cenoni natalizi, è meglio rinunciarci per recuperare spazio. Tutti questi arredi possono essere sistemati temporaneamente in un’altra stanza per poi tornare ad arredare la sala da pranzo come di consueto. Un’altra soluzione interessante e intelligente è quella di riservare un tavolo più basso e più piccolo, oltre a quello principale, per far accomodare i bambini che così rimarranno insieme e permetteranno di recuperare dei posti in quello degli adulti.

Come apparecchiare la tavola in modo “razionale”

Anche il numero delle pietanze ha un ruolo fondamentale se si vuole ottenere maggiore spazio. I pranzi e le cene di Natale vengono puntualmente associati all’abbondanza, però non è detto che si faccia brutta figura riducendo le portate.

Non è tanto la quantità di cibo a fare la differenza, ma la qualità: con un aperitivo abbastanza ricco e tanti antipasti, un secondo e un buon dolce, si può avere lo stesso risultato in termini di soddisfazione e la tavola potrà essere gestita nel migliore dei modi senza il rischio di “intasarla”.

In caso di poco spazio a disposizione, l’apparecchiamento può poi essere più semplice. Senza i centrotavola ingombranti e puntando su candele e piccoli vasi, è possibile organizzare in maniera ottimale i pasti.

Puntare sulle superfici di appoggio

Le superfici di appoggio rappresentano uno degli elementi su cui fare affidamento nel caso in cui l’appartamento sia troppo piccolo per le classiche tavolate natalizie. In effetti, i soprammobili e tutto quello che non è indispensabile come cornici e altro ancora possono essere spostati in altri mobili per ricavare in questa maniera dei fondamentali sostegni per i piatti di portata, i bicchieri, le bottiglie e i vassoi.

Questo stratagemma torna utile come non mai nel caso di un pranzo o una cena in piedi, magari per dei festeggiamenti meno formali. In alcuni casi, poi, è sufficiente girare i mobili in altre direzioni o farli ruotare per ricavare lo spazio tanto desiderato: basteranno un po’ di prove e si capirà subito qual è il risultato finale più congeniale.