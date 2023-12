Mamma ho riperso l'aereo, la casa dell’iconico film è in vendita

Che siate amanti del Natale o meno, ci sono dei film diventati dei grandi classici a cui è impossibile sottrarsi durante il periodo delle feste. Tra i più apprezzati, anche a distanza di anni, c’è “Mamma ho perso l’aereo” e il suo sequel “Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York”. Proprio nel secondo capitolo ambientato a un anno di distanza dal primo, Kevin McCallister (interpretato dal giovane Macaulay Culkin) arriva appunto a New York dopo essere salito per sbaglio, con tanto di borsa, carte di credito e contanti del padre, su un aereo diretto nella Grande Mela. Qui lo zio Rob ha una casa in ristrutturazione, il luogo perfetto per affrontare i due ladri maldestri della pellicola, Marv (Daniel Stern) e Harry (Joe Pesci).

La residenza protagonista della pellicola è rimasta nel cuore dei fan, infatti, a distanza di circa 30 anni è un luogo di culto di chi ne è appassionato. Nonostante questo, l’abitazione situata nell’Upper West Side di Manhattan, al 51 West 95th Street, tra Central Park West e Columbus Avenue è stata messa in vendita.

La casa a schiera arrivata sul mercato a marzo, inizialmente è stata quotata 7,65 milioni di dollari, prezzo sceso nel giro di pochi mesi, prima a 7,15 milioni di dollari in aprile e poi a 6,7 milioni di dollari a giugno. Scopriamo gli interni dell’iconica location.

Un perfetto mix tra antico e moderno

L’abitazione progettata alla fine del XIX secolo da Martin VB Ferdon riesce ad unire il fascino di un edificio antico, con la modernità dei servizi. L’edificio in piena arenaria, ha finiture curate nel dettaglio, modanature decorative che rendono uniche le singole stanze dai soffitti alti e pavimenti in noce. A rendere ancora più affascinante il tutto ci sono anche le ampie finestre e vetrate che permettono alla luce naturale di illuminare gli interni.

Una casa dal fascino unico

La villetta si sviluppa su cinque piani e appena entrati si viene accolti da un ampio ingresso con una scala che conduce ai piani superiori, che ricorda quella della casa di Kevin a Chicago, ma più stretta.

Al primo piano c’è un’ampia cucina dotata di tutti gli elettrodomestici di ultima generazione, oltre a due ampie dispense in cui gli appassionati di ricette possono conservare tutte le loro provviste. Sempre al piano terra, ma nella parte posteriore c’è un salone formale collegato a una sala da pranzo che affaccia sul giardino grazie a due porte a vetro.

Il secondo piano è occupato da uno studio con ampie finestre, un bagno e un armadio a muro. A far sì che sia ancora più accogliente è un grande salone con arredi tradizionali. Nella stanza, il vero protagonista, però è un grande camino perfetto per scaldarsi in inverno e per creare un’atmosfera più raccolta.

Le camere da letto sono collocate nei piani superiori, quella principale, infatti si trova al terzo livello ed è completata da un bagno in camera e l’affaccio sul giardino. Il resto del piano è occupato da una seconda stanza da letto con dettagli classici e il bagno personale.

L’ultimo piano è caratterizzato nuovamente da una camera da letto con un’ampia cabina armadio, bagno privato e un’ampia vetrata da cui poter ammirare il panorama della città. C’è poi un’altra stanza da poter sfruttare come ufficio o ripostiglio dotata di un accesso che la collega direttamente al terrazzo.

Oltre a una lavanderia e a una cantina climatizzata, ci sono una terrazza in legno di dimensioni importanti e un giardino con grandi alberi e un patio in pietra blu, ideale per avere un angolo di verde al centro di New York.