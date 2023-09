Taylor Swift: alla scoperta dello sbalorditivo impero immobiliare della cantante

Diventata famosa a sedici anni con il brano "Tim McGraw", Taylor Swift è una delle pop star più apprezzate nelle ultime settimane, oltre che grande protagonista del gossip. Quella che viene considerata la “fidanzata d’America” di recente è stata vista spesso con il giocatore di football Travis Kelce.

Taylor Swift, però, non è solo una bravissima cantante, ma ha anche un incredibile occhio per gli affari che l’hanno resa una delle star nel campo musicale più ricche di sempre. Il suo patrimonio ammonterebbe a circa 740 milioni di dollari, una cifra impressionante che le permette di posizionarsi al secondo posto tra le musiciste più ricche. A precederla c’è solo Rihanna con 1,4 milioni di dollari, mente Madonna si piazza “solo” al terzo posto con i suoi 580 milioni di dollari.

A 33 anni Taylor si ritrova con un portafoglio immobiliare del valore di 150 milioni di dollari che farebbe invidia ai migliori magnati del settore e che comprende proprietà che vanno da Los Angeles a Nashville, New York City, fino al Rhode Island. La passione della cantante per le case e le strade in cui sono collocate, poi, è al centro delle sue famosissime canzoni come “Cornelia Street”. Qui infatti Taylor nel 2016 ha affittato una dimora mentre era in attesa che il suo attico di Tribecca venisse ristrutturato. Di recente l’abitazione nel West Village di Manhattan è stata messa in vendita a 17,99 milioni di dollari.

Vediamo Tutte le case di Taylor Swift

Nashville la città dove ha avuto tutto inizio

La carriera di Taylor Swift ha avuto inizio a Nashville ed è rimasta particolarmente legata a questa città , al punto da decidere di acquistare la sua prima casa a soli 20 anni. L’attico di più di 300 metri quadrati sulla Music Row aveva tre camere da letto, un duplex angolare dotato di soffitti altissimi e una piscina olimpionica. Costato 1,9 milioni di dollari, non è stato l’unico investimento immobiliare nella città.

Nel 2011 la musicista statunitense ha comprato per 2,5 milioni di dollari una villa di 465 metri quadrati nel quartiere d'élite londinese Forest Hills per i suoi genitori. Costruita nel 1934, la casa principale è composta da quattro camere da letto e cinque bagni, a cui si aggiunge l’appartamento per gli ospiti di 185 metri quadrati che risale al 1964.

New York, la città preferita da Taylor Swift

La Grande Mela ha un fascino indiscutibile che ha conquistato anche Taylor Swift tanto da spingerla a fare investimenti immobiliari importanti. La cantante è arrivata nel corso degli anni ad acquistare un intero isolato e a spendere fino a 47,7 milioni di dollari.

Il suo primo affare risale al 2014 quando ha deciso di diventare proprietaria di due attici in un edificio di Tribecca. Nel 2018 sempre nello stesso edificio è scesa di qualche piano, fino al secondo, per ingrandire il suo patrimonio immobiliare con un complesso che si estende su più di 320 metri quadrati.

Prima di assicurarsi l’intero secondo piano del palazzo, un anno prima ha comprato la casa a fianco, una dimora costruita circa cento anni fa. La proprietà formata da tre piani si contraddistingue per pavimenti antichi francesi in rovere a listoni larghi e una terrazza con pareti in vetro di carta giapponese.

La struttura è formata da sette camere da letto e sei bagni e comprende una palestra, una spa, oltre a un appartamento con tre camere da letto destinato alle guardie del corpo della Swift.

Le case di Taylor Swift sulla costa occidentale

Taylor ama trascorrere il suo tempo a New York, ma le capita di andare sulla costa occidentale, per questo ha scelto di espandere il suo impero del mattone anche su questo lato dell’America.

Nel 2011 ha comprato una casa a Beverly Hills per 3,55 milioni di dollari, che nel 2018 ha messo in vendita per circa 4 milioni, nello stesso periodo in cui ha venduto anche un altro appartamento di un piano che usava come pensione.

L’acquisto più importante, però, è avvenuto nel 2015 quando ha ottenuto la villa del produttore cinematografico di Hollywood Samuel Goldwyn. La tenuta in stile georgiano è del 1934 e comprende sette camere da letto, otto bagni, una sala proiezioni, una biblioteca, di piscina e campi da tennis. Include persino una suite per gli ospiti con ingresso privato a pian terreno, una sala da gioco, una palestra e un appartamento privato per gli ospiti posizionato sopra il garage. Usata dallo stesso Samuel Goldwyn come scenografia per molti dei suoi film ha ospitato molti attori famosi e per rendergli omaggio, la Swift ha chiesto alla Beverly Hills Cultural Heritage Commission di trasformarla in un punto di riferimento storico.

Il Rhode Island per una piccola vacanza

Quando Taylor Swift ha voglia di staccare dalla vita frenetica, il Rhode Island è il luogo in cui si rifugia. Qui possiede una tenuta di più di 1.110 metri quadrati che oltre alla casa formata da otto camere da letto e otto caminetti comprende 5 acri di terreno e una spiaggia privata da cui poter ammaiare indisturbata il mare. Secondo alcuni, tra l’altro, anche questa proprietà è stata fonte di ispirazione per la sua canzone "The Last Great American Dynasty”.