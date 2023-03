Esplosione nell'aula di una scuola: due ragazzi feriti

Nella mattina di oggi giovedì 23 marzo si è verificata un'esplosione all'interno di un'aula dell'istituto Professionale Ipsia "Giuseppe Marchesini" a Rovigo. Al momento dell'esplosione la stanza era vuota, ma due studenti sono stati feriti lievemente perché si trovavano nel corridoio adiacente all'aula. L'istituto è stato subito evacuato e poi messo in sicurezza dai vigili del fuoco.

I pompieri, insieme al Niat (Nucleo investigativo Antincendio territoriale), stanno svolgendo gli accertamenti all'interno dell'aula da cui è partita l'esplosione per individuarne le cause. I due ragazzi rimasti coinvolti sono stati assistiti sul posto dal personale del 118 e uno di loro è stato portato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le lezioni di oggi sono state sospese.