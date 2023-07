Albero cade e schiaccia una donna: trasportata in ospedale con l'elicottero

A Castelletto Sopra Ticino, in provincia di Novara, una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita da un albero, caduto probabilmente a causa del maltempo. L'incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 21 luglio, in un agriturismo della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 che hanno liberato la donna, trovata incastrata sotto l'albero lungo un sentiero, e le hanno prestato le prime cure. La vittima è poi stata elitrasportata in codice rosso all'ospedale Cto di Torino. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato varie fratture e ferite gravi agli arti inferiori.

