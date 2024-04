Esce a pescare, muore annegato nel torrente: la vittima è un noto medico

È il medico urologo Alessandro Piccinelli, 61 anni, la vittima del tragico incidente di Pasqua in Valbondione, provincia di Bergamo: il corpo è stato ritrovato nella notte tra domenica e lunedì al termine di affannose ricerche a cura della VI Delegazione orobica del Soccorso Alpino, con 10 tecnici impegnati, e ancora Carabinieri e Vigili del Fuoco. L'attivazione dei soccorsi – sul posto anche l'automedica – è giunta nella tarda serata della domenica di Pasqua, per il mancato rientro di un uomo.

Piccinelli, come riferito dagli stessi familiari che lo aspettavano a casa per cena, era uscito dalla sua abitazione di Lizzola, frazione di Valbondione – abitava a Curno, questa era la sua seconda casa di montagna – per andare a pescare, come faceva spesso, lungo il torrente Bondione. È qui che per cause in corso di accertamento si è consumata la tragedia: complice il maltempo, Piccinelli potrebbe essere scivolato e annegato nel torrente. I soccorritori lo hanno ritrovato senza vita a poche ore dalla scomparsa.