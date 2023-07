Cade cabina della funivia, turisti bloccati in vetta

Tragedia sfiorata al Lago di Carezza, in provincia di Bolzano, dove le violente raffiche di vento e la forte pioggia hanno causato la caduta di una cabina dell'impianto di risalita "Laurin I", colpita dagli alberi. Fortunatamente, non c'è stato un esito drammatico della vicenda, che si è risolta con la sola chiusura dell'impianto e nessun ferito. Attimi di apprensione per i turisti che sono rimasti bloccati in vetta.

Sono molti, però, i danni che restano dopo la violenta tempesta di vento e pioggia che martedì 18 luglio ha investito l'Alto Adige, con piogge torrenziali e alberi abbattuti che hanno messo a rischio la sicurezza in tutto il territorio.