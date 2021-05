Concetta muore di Covid a 38 anni dopo aver dato alla luce la figlia

Non ce l'ha fatta Concetta Zitari, la neo mamma di Corigliano (Cosenza) che nel marzo scorso, quando già era risultata positiva al coronavirus, era stata ricoverata all'ospedale Annunziata di Cosenza dove aveva dato alla luce una bambina. Subito dopo il parto le condizioni della donna erano peggiorate, fino alla necessità di ricorrere alla terapia intensiva e poi al trasporto d'urgenza al Policlinico Mater Domini di Catanzaro. Inutile si è rivelato anche il tentativo di salvarle la vita con l'Ecmo, l'ossigenazione extracorporea a membrana. Concetta è morta a 38 anni dopo aver visto la figlia una sola volta, al momento del parto.

Cosenza, neo mamma muore di Covid a 38 anni

Solo pochi giorni fa il marito Luigi, 40 anni, aveva lanciato un disperato appello "alle autorità sanitarie calabresi e delle altre regioni italiane" affinché la moglie potesse "ricevere al più presto" un trapianto di cuore e di polmoni. La bimba era nata il 26 marzo scorso, la 38enne aveva scoperto la positività solo tre giorni prima. Quel 26 marzo la donna era stata sottoposta alla tac che aveva evidenziato una polmonite bilaterale in stato avanzato. Il 1°aprile era stata sottoposta ad un nuova tac da cui, stando al racconto fatto dal marito a un quotidiano locale, era emerso che il Covid "aveva intaccato la funzionalità del 75% dei polmoni". Il compagno della donna aveva raccontato di aver ricevuto una telefonata, il 9 aprile, in cui lo informavano che forse la moglie non avrebbe superato la notte. Poi però la speranza si era riaccesa anche grazie al trasferimento al Mater Domini di Catanzaro. Le condizioni della 38enne si erano stabilizzate, ma per i medici per salvarla sarebbe stato necessario un un trapianto di polmoni e probabilmente anche di cuore "andato sotto sforzo a causa delle difficoltà respiratorie". Dopo aver lottato per più di un mese contro la malattia alla fine Concetta si è arresa. Aveva 38 anni ed era appena diventata mamma.