Muore dopo due settimane di ricovero bimba di 11 anni colpita dal Covid

La bambina, residente con la famiglia a Finale Emilia, soffriva di problemi di salute e non ha retto al contagio

Non c'è stulla da fare per Yousra Assaban, una bambina di 11 anni di Finale Emilia, che nelle scorse ore è deceduta presso la Terapia Intensiva dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna dove era ricoverata da circa due settimane. La piccola aveva contratto il Covid, così come il suo nucleo famigliare, e aveva accusato sintomi gravi: una condizione particolare, su cui hanno pesato altri problemi di salute dell'11enne.

Prima il trasporto in eliambulanza e poi il ricovero in Terapia Intensiva: ma gli sforzi del personale medico sono stati vani e il progressivo peggioramento delle sue condizioni ha avuto un tragico epiologo.

La bimba frequentava le scuole medie Frassoni di Finale ed era la prima di tre fratelli, nati da una famiglia di origine marocchina ben inserita nel tessuto sociale finalese. Commozione in paese, fra la comunità scolastica e quella numerosa dei suoi connazionali.