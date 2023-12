Scontro frontale tra due auto: un morto e 7 feriti

Terribile incidente stradale nel Barese, dopo quello molto grave di ieri sera. Il bilancio è di un morto e sette feriti. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi 30 dicembre sulla statale 93 che collega Canosa di Puglia a Barletta, a un chilometro dal casello autostradale di Canosa. Due i mezzi coinvolti: una utilitaria con a bordo due anziani che sarebbe stata travolta da un'altra auto che procedeva in direzione Barletta. La vittima è un uomo di 82 anni, originario di Barletta.

L'uomo era alla guida di un vecchio modello di Panda di colore chiaro che si è scontrata con una monovolume. Nell'impatto l'auto del pensionato si è rotta in due parti per poi accartocciarsi. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere. La moglie della vittima è stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed è ora ricoverata nell'ospedale di Andria in gravi condizioni.

Sul posto ci sono quattro postazioni del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il tratto stradale è momentaneamente chiuso.