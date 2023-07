L'auto sbanda, si ribalta e finisce contro un muro: Giuseppe muore a 18 anni

Ha perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata più volte prima di finire la corsa contro un muro. È morto così, nel pomeriggio di domenica 9 luglio a Marsala (Trapani), un ragazzo di appena 18 anni. La vittima è Giuseppe Angileri. Ferita, ma non in pericolo di vita, la fidanzata di appena 17 anni.

L'incidente è avvenuto in contrada Ponte Fiumarella intorno alle 16. Angileri era alla guida di una Volkswagen Polo. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Il diciottenne, appena diplomato all'istituto superiore Giovanni XXIII-Cosentino, è morto sul colpo. La 17enne che era con lui è stata portata in ospedale in stato di choc dal 118.

Commosso il ricordo della scuola. "Come quelle rare farfalle che vivono solo un giorno, ci hai lasciato proprio quando stavi per spiegare le tue ali e spiccare il tuo volo più bello - si legge in un post su Facebook -. I compagni, i docenti, il dirigente scolastico e l’intera comunità dell'istituto superiore Giovanni XXIII-Cosentino partecipano al dolore della famiglia Angileri per la prematura scomparsa del figlio Giuseppe, allievo dell’Istituto tecnico tecnologico appena diplomato. Tutti conserveranno sempre il caro ricordo di un ragazzo meraviglioso, dall’intelligenza vivace e dalla grande sensibilità. Ciao Giuseppe, guida e proteggi la tua famiglia e tutti noi!"

