L'infermiere trovato morto nel corridoio dell'ospedale

Tragedia all'ospedale Grassi di Ostia (Roma), dove un infermiere di 51 anni è stato trovato morto in uno dei corridoi del polo sanitario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora indagano per fare chiarezza sull'accaduto. A dare l'allarme nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 luglio era stata l'ex moglie dell'uomo. Un'email l'aveva insospettita e così ha chiamato il numero unico per le emergenze.

Poco più tardi, nel corridoio dell'ospedale Grassi, la macabra scoperta. Vicino all'uomo c'era una flebo. Non è escluso che l'infermiere si sia iniettato un farmaco che gli ha poi causato la morte. La pista più accredita è quella del gesto estremo, ma per eliminare ogni dubbio gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere dell'ospedale. È stata anche disposta l'autopsia.