Kata scomparsa da 10 mesi, oggi compie 6 anni. La madre: "Venite tutti in piazza"

Sono passati 10 mesi dalla scomparsa della piccola Kata, che proprio oggi, 16 aprile, compie 6 anni. La piccola è svanita nel nulla nel primo pomeriggio del 10 giugno 2023 dall'ex hotel Astor in via Maragliano, a Firenze, attorno a cui si sono addensate per mesi le indagini degli inquirenti, senza purtroppo risultati concreti.

"Invito tutti in Piazza Puccini il 16 aprile alle 18", scrive sui social Katherine Alvarez, la madre della bambina. "Portate disegni realizzati dai vostri figli. Farò un video come ricordo e ovunque sia la mia principessa potrà vederlo e lo vedrà il giorno in cui tornerà a casa". Non ha perso le speranze la mamma di Kata, che aggiunge: "Buon compleanno principessa mia. Dove ti trovi Dio si prende cura di te e ti protegge. Anche se siamo separati i nostri cuori sono insieme".

A che punto sono le indagini

Tante le piste che dallo scorso giugno sono state battute dagli inquirenti: lo scambio di persona, la vendetta legata a una questione di droga o al racket delle stanze nell'hotel Astor. Attorno alla criminalità che regnava nella struttura si sono concentrati i sospetti degli investigatori. Meticolosi sopralluoghi, ricerche e analisi delle telecamere di videosorveglianza non sono riusciti a fare chiarezza sulla scomparsa della bambina, sulla cui famiglia sono però molte le ombre emerse.

Proprio per il racket delle camere d'hotel, la procura di Firenze ha recentemente chiesto il processo per quattro persone. Tra loro anche Abel Argenis Alvarez Vasquez, lo zio di Kata. I quattro imputatu sono accusati di una serie di estorsioni ai danni degli altri occupanti della struttura. Una delle estorsioni sarebbe sconfinata nell tentato omicidio di un giovane ecuadoregno che poche settimane prima della scomparsa della bambina si si era lanciato dalla finestra della propria camera, situata all'ultimo piano dell'edificio.

Lo scorso gennaio, la madre di Kata è tornata a parlare davanti alle telecamere della scomparsa di sua figlia: "Tra le ipotesi che abbiamo fatto fin dall'inizio ce n'è una di cui oggi sono più convinta: che qualcuno dell'ex Astor abbia venduto mia figlia", ha affermato. Più volte anche in passato Katherine Alvarez si è detta convinta che la bambina sia stata rapita con lo scopo di estorsione. Per il momento, però, nessuna richiesta di riscatto sarebbe stata fatta pervenire a lei o ad altri familiari.