L'uomo morto di Covid a casa senza essere curato, la rabbia del sindaco: "Ospedali pieni"

Le strutture sanitarie sono in affanno. In Campania un uomo è morto di Covid senza poter essere curato: "Ospedali sono pieni. E' inaccettabile".

Lusciano: morto di Covid senza cure

Prima il contagio, poi il Covid cje si aggrava, il quadro clinico che peggiora, l'impossibilità di un ricovero per gli ospedali pieni e la tragedia. E' la sequenza di un dramma avvenuto a Lusciano (Caserta) dove si è registrato un altro decesso per coronavirus, il quarto dall'inizio della pandemia. A comunicarlo è stato il sindaco Nicola Esposito che denuncia pubblicamente la situazione.

Il sindaco si era impegnato a trovare un posto in ospedale per provare a curare l'uomo "visto che le sue condizioni erano peggiorate improvvisamente". Ma "l'Asl e gli ospedali sono oramai strapieni di lavoro e di ammalati anche gravi ed ogni tentativo purtroppo è andato vano. Come Sindaco, cittadino, marito e padre di due figli ed allo stesso tempo anche io figlio, non tollero che una persona possa morire così, in un niente e senza avere la possibilità di essere curato. È inaccettabile!", tuona Esposito.

Una parte del post del sindaco Esposito pubblicato su Facebook.

E allora l'invito a combattere il virus "con tutta la civiltà possibile e rispettando tutti i divieti, i limiti e le chiusure che lo Stato, la Regione Campania e noi come Amministrazione del Comune di Lusciano decidiamo di ordinare per il bene di tutta la comunità. Abbiamo pochi mezzi a disposizione per questa invisibile battaglia e sono delle semplici azioni che però davvero possono salvarci", conclude.