Muore a 14 anni per un malore improvviso

Una ragazzina di 14 anni è morta per un malore che si è rivelato fatale. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri, 9 ottobre, a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Alessia Massimi, 15 anni il prossimo 23 ottobre, si è sentita male in serata, tanto che i genitori avrebbero chiamato il 118. All'arrivo dei sanitari, le condizioni sembravano essere tornate alla normalità, così sono andati via.

Poco più tardi, la ricaduta e la nuova chiamata al 118. Stavolta però, la situazione è apparsa subito drammatica. Alessia è stata caricata sull'ambulanza, ma a quel punto la situazione era diventata irrecuperabile.

Nelle prossime ore saranno accertate le cause del decesso, che potrebbe essere legato a un aneurisma cerebrale. Una tragedia che ha straziato i genitori che, nel volgere di pochissimo tempo, hanno perso la loro unica figlia.