"Buongiorno caro...": così due donne hanno rubato la pensione appena ritirata alle Poste

Aveva appena ritirato la pensione alle Poste, ma è stato raggirato da due donne che lo hanno derubato. È successo a Pomezia, in provincia di Roma. Vittima un uomo di 90 anni. In manette due donne di etnia rom di 30 e 25 anni: sono accusate del reato di furto aggravato. Sono stati i carabinieri dell'aliquota radiomobile, impegnati in un servizio di controllo sul territorio, a intervenire nel parcheggio dell'ufficio postale di via dei Castelli Romani, dove un anziano signore stava chiedendo aiuto dopo essere stato appena derubato. Giunti sul posto, i militari della compagnia di Pomezia sono riusciti a rintracciare e a fermare le due donne, poi arrestate.

"Buongiorno caro...". Mentre una delle due donne ha distratto l'anziano con modi gentili e una scusa, l'altra gli ha sottratto con destrezza più di mille euro: soldi che l'uomo aveva appena prelevato e appoggiato sul sedile posteriore dell'auto. Le due donne, su disposizione della procura di Velletri, sono state accompagnate nelle camere di sicurezza della compagnia di Pomezia, in attesa della convalida dell'arresto.

