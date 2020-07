Assalto al portavalori, rubati 100mila euro: erano i soldi delle pensioni

Con il volto coperto da una mascherina e da un cappellino, hanno agito in modo fulmineo e subito dopo sono scappati. E ora è caccia ai banditi in fuga, con posti di blocco predisposti in zona per cercare di intercettarli. Due rapinatori, armati di un fucile e una pistola, hanno assaltato, questa mattina intorno alle 7.30 a Livorno, un furgone portavalori che stava trasportando denaro destinato all'ufficio postale di via Luigi Settembrini per il pagamento delle pensioni. Al momento della rapina - il cui bottino ammonterebbe a circa 100mila euro - il furgone si trovava nelle vicinanze delle poste.

Rapinato un furgone portavalori in via Settembrini a Livorno

I due avrebbero rubato tutto il denaro che si trovava a bordo del mezzo, poi sono scappati in direzione sud a bordo di una Toyota Rav 4. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia: gli agenti, dopo aver effettuato i rilievi di rito, si sono messi alla ricerca degli autori del colpo. Sono stati predisposti posti di blocco per cercare di intercettare i banditi in fuga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza della misericordia di Antignano con il medico del 118 perché uno degli occupanti del portavalori era in stato di shock a causa della rapina ed è stato accompagnato in ospedale.