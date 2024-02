Terremoto di magnitudo 4.2 a Parma: sciame sismico in corso

Dal 7 febbraio 2024 la Rete Sismica Nazionale sta registrando una serie di eventi sismici localizzati in provincia di Parma in particolare nei comuni di Langhirano, Calestano, Fornovo di Taro. Alle ore 13:06 italiane è stato registrato un evento di magnitudo 4.2, con epicentro nei pressi Calestano.

Paura terremoti a Parma

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato più di 121 scosse in due giorni, le profondità ipocentrali sono mediamente intorno a 18-20 km, con eventi che raggiungono profondità anche maggiori. L'ultima scossa di terremoto alle ore 13:06 di oggi venerdì 9 febbraio con i sismografi che hanno rilevato una magnitudo 4.2. L'epicentro è stato localizzato a 5 chilometri dal comune di Calestano ad una profondità di 21 chilometri. L'epicentro "sotto le fondamenta" di una nota pizzeria del paese di Marzolara, a pochi metri dal ponte sul torrente Baganza.

La scossa si è sentita distintamente anche ai piani bassi dei palazzi, tanto che nei comuni di Felino Marzolara e Calestano le persone, prese dalla paura, sono uscite in strada. Terremoto avvertito non solo a Parma e provincia, ma anche nelle città limitrofe: a Reggio Emilia e nella provincia reggiana, così come nel territorio di Modena.

Lo sciame sismico in corso

Quindici scosse di terremoto a partire dalla mezzanotte di venerdì 9 febbraio si sono verificate tra Langhirano e Calestano. Le due scosse più forti si sono registrate verso le ore 4. Alle 3.55 una scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata a 4 chilometri da Langhirano mentre alle 4.03 una scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata a 5 chilometri da Calestano.

Le scosse sono state avvertite distintamente dalla popolazione, sia dei comuni coinvolti che di Parma. Ai piani alti i cittadini hanno sentito tremare le stanze. Al momento, riporta ParmaToday, non si registrano al momento danni a persone o cose.

In passato terremoti anche più violenti

L’area interessata dalla sequenza in corso ha una sismicità storica ben conosciuta e nella quale è possibile riconoscere eventi con caratteristiche simili, anche se hanno avuto magnitudo più elevate. Il 4 marzo 1898 un terremoto di magnitudo pari a 5.4, e che produsse effetti fino al grado 7-8 mercalli in due località (Mattaletto e Vidiana) mentre la scossa fu avvertita in gran parte del nord Italia. Venendo a tempi più recenti, altri terremoti nell’area, sempre con profondità ipocentrale intorno ai 20 km (come la sequenza in atto), si ricorda quello del 9 novembre 1983, avvenuto tra Parma e Langhirano, di magnitudo Mw 5.0 e profondità di 18 km, che ha prodotto effetti fino al grado 7 MCS nella città di Parma, e soprattutto quello del 23 dicembre 2008, localizzato poco a sudest della sequenza attuale (zona epicentrale Neviano Degli Arduini), di magnitudo 5.4 e con caratteristiche simili ai terremoti di questi giorni. Questo evento ha avuto profondità ipocentrale pari a 23 km e meccanismo focale di faglia inversa. Anche questo evento produsse effetti fino al grado 7 MCS in una località (Poggio di Sant’Ilario) e pari al grado 6 in diverse località.

Sequenze di questo tipo sono comuni nell’Appennino settentrionale,e statisticamente, la maggior parte di esse termina dopo pochi giorni o qualche settimana. L’area interessata dall’attuale sequenza è posta in una fascia a pericolosità sismica media e non è distante dalle zone dell’Appennino settentrionale caratterizzate da pericolosità molto alta, come quelle della Val di Taro e della Garfagnana. Ricordiamo infine che la collocazione in una zona a pericolosità media o moderata non significa che non ci si debba aspettare forti scuotimenti in quell’area, ma che questi saranno meno frequenti nel lungo termine rispetto alle aree ad alta pericolosità.