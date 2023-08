Bardonecchia travolta dal fango, decine di sfollati. Nuova allerta: "Restate a casa"

Un'atmosfera spettrale: i detriti hanno travolto ogni cosa. Case, auto, strade, attività. Esiste un solo colore: quello del fango. Il torrente Frejus nella serata di domenica 13 agosto è esondato e Bardonecchia (Torino) è stata letteralmente travolta da una massa di acqua e fango. La piena è stata provocata da una frana che si è staccata in alta montagna per un nubifragio. Ci sono ancora decine di sfollati, intere frazioni sono isolate e una nuova allerta meteo preoccupa residenti e turisti.

L'allarme è scattato nella serata domenica 13 agosto. Scene di puro panico: la gente che stava passeggiando tranquillamente è stata costretta a scappare in fretta e furia per evitare di essere investita dalla colata di fango e detriti, che in alcuni punti ha raggiunto il metro d'altezza. In paese era in corso la festa di Sant'Ippolito e, come sempre in questa stagione, erano presenti numerosi turisti. Una persona è rimasta ferita. Cinque persone, inizialmente date per disperse, sono state ritrovate alcune ore dopo.

Alcune auto sono state trascinate fino a 10 chilometri di distanza dall'abitato di Bardonecchia. Sono state individuate e ispezionate dagli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese che hanno operato lungo l'alveo del fiume a valle dell'abitato per verificare che non vi fossero persone intrappolate all'interno.

Molto gravi i danni al commissariato di polizia, con molti mezzi inservibili, e gli agenti ospitati nella caserma dei carabinieri. Il Comune ha messo a disposizione il palazzetto dello sport per ospitare persone che devono abbandonare le loro case o gli alberghi.

Maltempo: esondano i torrenti, colata di fango e detriti invade il paese

Nel primo pomeriggio di lunedì 14 agosto il bilancio è di circa sessanta persone sfollate. Intere frazioni sono senza luce e acqua. In tilt anche le linee telefoniche e le comunicazioni sono difficili.

"Tecnici e soccorritori sono da ieri sera al lavoro, senza sosta, per ripristinare i gravi danni causati dalla frana che ha colpito a Bardonecchia. Al momento non risultato dispersi e ci momento ancora una sessantina di persone sfollate", dice il sindaco Chiara Rossetti. "Sono in stretto contatto con il presidente della Regione Alberto Cirio – aggiunge – che mi ha assicurato di aver già sentito il Governo tramite il ministro Tajani. Ringrazio quanti si sono adoperati e si stanno adoperando senza sosta e i numerosi residenti e turisti che in queste ore stanno offrendo la loro collaborazione".

"Dai dati raccolti è emerso che nell'area erano già stati finanziati interventi di consolidamento e monitoraggio", dice il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. "Sulla base dei dati messi a disposizione dal progetto ReNDiS, infatti, nel territorio del comune di Bardonecchia risultano realizzati lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per oltre 5,5 milioni di euro. È tuttavia un territorio con elevata pericolosità ed essendo prevista altra pioggia sarà necessario la messa in allerta della popolazione", precisa.

Ricognizione aerea con l'elicottero dei #vigilidelfuoco Drago VF66 sull'abitato di Bardonecchia. In corso il ripristino delle condizioni di sicurezza su strade di collegamento per evacuare 50 persone bloccate da frane in zone impervie a Nord di Bardonecchia [#14agosto 14:00] pic.twitter.com/ppZYmFRYKy — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 14, 2023

"Resta sotto costante monitoraggio la situazione a Bardonecchia, in Piemonte, dopo la alluvione che ha colpito l'abitato, con fanghi e detriti. Nessuna vittima, per fortuna, e alcune decine di persone sfollate. La Protezione civile e i vigili del fuoco stanno lavorando senza tregua, con la collaborazione delle Forze dell'ordine, mentre si resta in allerta per il possibile ritorno del maltempo nelle prossime ore. Inutile assicurare che il governo nazionale, per quanto di sua competenza, farà la propria parte per rimuovere le cause strutturali che hanno determinato la calamità", dice il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.

Nuova allerta meteo: "Restate in casa"

Mentre si inizia la conta dei danni, il meteo mette ancora paura. Nelle prossime ore è previsto un nuovo temporale. Il Comune ha invitato i cittadini a rimanere in casa. Mentre continuano gli interventi di ripristino e di messa in sicurezza, è infatti complessa la situazione della viabilità con decine di strade impraticabili. Il Comune invita i cittadini a non utilizzare l'auto "se non in caso di estrema necessità".

"Oggi possibilità di temporali anche forti in sviluppo a ridosso dei rilievi o in arrivo dalla Francia con successivo transito sulle pianure. - si legge nel bollettino dell'Arpa (Agenzia regionale protezione ambiente, ndr) - Ancora instabilità in serata e nella notte per l'ingresso di aria più fresca in quota. Allerta gialla per rischio idrogeologico su buona parte della regione fino alla notte odierna".

A Bardonecchia è allerta sciacalli

Non solo il fango. A spaventare i residenti di Bardonecchia adesso sono anche gli sciacalli. Carabinieri e Gendarmi francesi collaborano sulle strade della cittadina sia per assistere la popolazione sia per evitare che qualcuno colga l'occasione per saccheggiare le case e le strutture momentaneamente rimaste vuote.

