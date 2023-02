Sicilia travolta dal ciclone mediterraneo: danni, allagamenti e case evacuate

Allagamenti, case isolate, blackout elettrici, bufera di neve in montagna, isole minori senza collegamenti e scuole chiuse a Catania, Siracusa e Ragusa. La Sicilia sud-orientale anche oggi 10 febbraio sta facendo i conti con una violentissima ondata di maltempo ed è in vigore l'allerta meteo rossa. La situazione peggiore nella città di Siracusa e nei comuni limitrofi, con migliaia di utenze senza luce e residenti costretti a lasciare le case. Disagi anche per chi doveva atterrare o partire in aereo da Catania.

Maltempo, Sicilia travolta dal ciclone mediterraneo

L'origine della violenta ondata di maltempo in Sicilia, spiegano da 3bmeteo, è nel ciclone mediterraneo che si trova in queste ore sul mare poco a sud della costa agrigentina. Il ciclone mediterraneo sta innescando una tempestosa ventilazione orientale sulla Sicilia, responsabile di violente mareggiate sul versante ionico che risulta quello direttamente esposto al flusso da est. Ad Aci Trezza, nel Catanese, le onde hanno scavalcato già ieri muretti e porticciolo fino a raggiungere la strada che costeggia il litorale, riversando grandi quantità di detriti. Mareggiate anche sul Messinese ionico e sul Siracusano.

(Video di CataniaToday)

Come riporta 3bmeteo, il pluviometro della stazione di Siracusa ha raccolto 290mm di pioggia nelle ultime 48 ore, di cui 225mm solo nelle ultime 24. Gli accumuli pluviometrici superano addirittura i 400mm a Noto, allargando l'arco di tempo a 72 ore, considerano che la fase di maltempo in questa zona della Sicilia è cominciata la serata di mercoledì 8.

A Siracusa case evacuate

La zona più colpita è quella di Siracusa. Le squadre della Protezione civile e dei vigili del fuoco sono al lavoro da ieri. Circa trenta persone sono state evacuate dalle loro case. Evacuato anche un agriturismo a ridosso del fiume Ciane. Viabilità in tilt: molte strade sono impraticabili per frane o interdette in via precauzionale. Decine gli automobilisti sono rimasti bloccati con le proprie auto. Tra loro anche una donna, recuperata dai soccorritori con i mezzi anfibi. Tra le strade chiuse anche la statale 194 “Ragusana” a Carlentini (Sr), per lo straripamento del fiume San Leonardo.

L'assessore alla Protezione civile, Enzo Pantano, parla di "situazione drammatica" e rilancia l'appello "a evitare gli spostamenti a causa del pericolo legato all'intensità degli eventi atmosferici".

A Siracusa oltre duemila utenze sono rimaste senza luce. "Le estreme condizioni meteo di queste ore hanno causato un grave guasto elettrico. Le squadre d’intervento sono attive sul territorio - dice il sindaco Francesco Italia -. Stiamo vivendo in tutta la provincia una situazione di emergenza, aiutando a evacuare i cittadini in zone a rischio, pertanto vi chiediamo di avere pazienza e chiamare i numeri di emergenza ufficiali soltanto per situazioni di pericolo e rischio per l’incolumità. Limitate gli spostamenti e siate prudenti".

Maltempo, caos voli a Catania

Non è migliore la situazione a Catania. Forti, dove si registrano alberi abbattuti dal vento, cornicioni pericolanti, allagamenti e danni. Il vento nella notte tra giovedì e venerdì ha bloccato l'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini, con voli dirottati e cancellati e fortissimi ritardi. Dal tabellone online di arrivi e partenze sul sito dello scalo non risultano decolli dopo la mezzanotte, mentre uno solo, al momento, è quello atterrato: l'Istanbul-Catania con 15 minuti circa di ritardo rispetto all'orario previsto.

Bufera di neve sull'Etna, turisti bloccati

Come racconta CataniaToday, la pesante nevicata che ha interessato tutti i versanti dell'Etna ha avuto pesantissime ripercussioni sul fronte della viabilità. I mezzi spazzaneve sono pochi e datati. Attualmente il rifugio Ragabo sta dando ospitalità a 23 persone, bloccate in mezzo alla tormenta. "C'è circa un metro di neve. La città metropolitana dovrebbe avere due mezzi - spiega Alessandro Lo Giudice, coordinatore della pagina social Piano Provenzana.it - ma dopo un primo passaggio pare abbiano avuto delle criticità e non si sono più visti. Al rifugio c'erano già 6 turisti mentre altre persone mi riferiscono siano arrivate a piedi nella notte, per cercare riparo. Manca l'energia elettrica, presente in questo momento solo grazie a un gruppo elettrogeno. Stanno spalando la neve dal tetto per alleggerire la struttura ed evitare altri danni, non possono muoversi per fare rientro alle loro case. Sono appena stati raggiunti dagli operai della ditta privata 'Etna Promotur', scesi da Piano Provenzana con una motopala provvista di catene".

Il maltempo distrugge la "Mannara" del commissario Montalbano

Il sindaco di Scicli (Ragusa) ha disposto la chiusura di scuole, ville comunali, impianti sportivi. Stop anche all’uso dell’acqua a fini potabili erogata dai serbatoi San Matteo e Rosario, che riforniscono Scicli e Jungi, Torre Dammusa e Currumeli, che riforniscono Donnalucata, Playa Grande e Cava d’Aliga. "Le piogge torrenziali di queste ore hanno determinato l’intorbidimento delle acque", si legege in una nota.

Nel centro del Ragusano il maltempo ha danneggiato anche la "mannara", uno dei luoghi simbolo della fiction Il commissario Montalbano. Si tratta della "Fornace Penna", lo stabilimento di inizio Novecento già malridotto per l'incuria.

Maltempo, tragedia sfiorata a Palermo

Il maltempo, anche se in misura minore, sta colpendo anche la Sicilia occidentale. Tragedia sfiorata a Palermo, tra viale Boris Giuliano e viale delle Magnolie. Un grosso albero è caduto sulla strada finendo su diverse auto posteggiate, ma colpendone anche una in transito dove all'interno c'erano un uomo e la figlia. Entrambi, miracolosamente illesi, sono riusciti a uscire dalla vettura prima dell'arrivo dei vigli del fuoco.