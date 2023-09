L'uomo che porta una fiore sulla tomba di Messina Denaro: "Ci dava lavoro"

Fiori sulla tomba del boss mafioso Matteo Messina Denaro, morto lunedì il 25 settembre a L'Aquila e ora tumulato nella sua Castelvetrano (Trapani). A posarli, come omaggio al padrino (mai pentito) di Cosa nostra non è stato un parente, ma un cittadino qualsiasi: "Lui dava lavoro...". Parole dette in favore di telecamera, all'inviata del programma di Canale5 "Mattino Cinque News".

Il questore di Trapani ha vietato il funerale pubblico per Matteo Messina Denaro e le esequie si sono svolte in forma privata. In paese ancora oggi c'è come un'atmosfera sospesa. I cittadini si dividono tra l'indifferenza e la vicinanza al boss.

Nel corso del collegamento l'inviata di Canale 5 intervista Salvatore, che racconta in diretta di aver portato un fiore sulla tomba dell'ex latitante: "Il mio è stato un gesto umano. Va bene pregare ma dobbiamo rispettare le sue volontà e direttive nel non volere nessuna messa celebrata per lui". Il riferimento è al bigliettino in cui lo stesso Messina Denaro diceva di non volere cerimonie religiose.

"Tutti gli uomini del mondo - prosegue l'intervistato - meritano un fiore. Per me Matteo Messina Denaro rappresentava una persona che dava lavoro ai suoi concittadini. Ora con la sua morte non sarà più così...". E ancora: "Le terre sequestrate dallo Stato sono abbandonate, quando c'era lui le olive si coltivavano e si raccoglievano, ora non è più possibile. Lo Stato non è capace di amministrare le proprietà sequestrate alla mafia. Allora, a chi conviene gestirle? Alla mafia o allo Stato? Con la mafia si lavora, lo Stato toglie...".

Non si tratta di un omaggio isolato. A Orgosolo, nel cuore della Sardegna, il giorno dopo la sepoltura della salma del boss sono spuntati diversi manifesti funebri. "Gli amici di Orgosolo sono profondamente scossi per la tragica scomparsa di Matteo Messina Denaro", si legge. Non è chiaro se si tratti di una goliardata o se le motivazioni siano altre, certo è che le immagini dei manifesti sono diventate subito virali.

Continua a leggere su Today.it...