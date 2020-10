Migranti, sbarchi e naufragi: 15 superstiti tra cui due bimbi rimasti senza mamma

Continuano gli sbarchi sulle coste italiane, dopo l'impennata dei mesi estivi. Quindici superstiti di un naufragio sono stati portati a Lampedusa dopo che nella notte il barchino su cui viaggiavano è naufragato a circa 30 miglia a sud dell'isola. A bordo c'erano venti persone e cinque risultano ancora disperse.

I quindici superstiti, tra cui due donne e due bambine che avrebbero perso la mamma, sbarcati a Lampedusa sono stati portati all’hotspot di contrata Imbriacola. Di loro, due sono risultati positivi al coronavirus e al momento si trovano in isolamento, scrive AgrigentoNotizie. Cinque invece i dispersi, fra cui due bambine e una donna incinta. Sono in corso le ricerche, che vedono impegnati soccorritori italiani e maltesi. Le condizioni del mare, peggiorate all'improvviso durante la notte, sono pessime.

Naufragio a largo di Lampedusa

Il barchino si sarebbe capovolto durante la traversata a circa 30 miglia a sud di Lampedusa, in acque internazionali. Quindici persone sono state soccorse da un’imbarcazione di Mazara che si trovava nelle vicinanze e che dopo averle prese a bordo ha fatto rotta verso Lampedusa.

Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista di Radio Radicale Sergio Scandura, “l’imbarcazione sarebbe partita martedì notte da Zawia: dopo essersi lasciati alle spalle l’area della piattaforma petrolifera Bouri, peggioramento del mare e imbarcazione alla deriva senza carburante”.

BREAKING 🔴 SAR in corso sotto Lampedusa



Cargo 🚢 Contship Fun 🇱🇷 (bandiera liberiana) e un elicottero 🚁 AFM Armed Forces of Malta 🇲🇹 sono coinvolti in 'pattern' di ricerca, a 30 miglia sud di #Lampedusa. TBC #migranti



09:53 via Radio Radicale pic.twitter.com/xtEVRzjv3z — Sergio Scandura (@scandura) October 22, 2020

A Lampedusa 9 sbarchi in un giorno

Nella notte tra martedì e mercoledì le motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto erano già riuscite e rintracciare durante il pattugliamento delle acque antistanti Lampedusa sette barconi con a bordo in tuto 253 migranti, in maggioranza tunisini.

Un barchino con 11 tunisini a bordo era riuscito nel pomeriggio ad arrivare direttamente sulla terraferma, mentre un altro con 15 persone era stato intercettato da una motovedetta della Capitaneria di porto, per un totale di 9 sbarchi e 279 migranti in un solo giorno.

Naufragio a largo della Libia, "almeno 15 morti"

Ieri su Twitter Federico Soda, capo missione Oim in Libia, aveva riportato la notizia di almeno 15 migranti morti dopo che la barca su cui si trovavano si era capovolta a largo delle coste di Sabratha, in Libia, come raccontato da cinque sopravvissuti portati a riva da alcuni pescatori.

At least 15 migrants are presumed dead after their boat capsized off the coast of Sabratha, #Libya yesterday, according to five survivors brought to shore by fishermen.



More than 70 others were intercepted and returned to Libya by the coast guard last night. pic.twitter.com/WFhqAfXvvP — Federico Soda (@fedsoda) October 21, 2020

Migranti, tornano a crescere gli sbarchi

Secondo il cruscotto statistico del Viminale, dal 1 gennaio al 22 ottobre (dato aggiornato alle ore 8 del mattino) sono sbarcati 26.659 migranti, poco meno del triplo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando gli sbarchi erano stati 9.388.

Nel solo mese di ottobre di quest’anno ci sono stati 2.933 sbarchi, rispetto ai 2.017 dell’anno precedente e ai 1.007 del 2018. Ma è il mese di luglio che ha fatto registrare un’impennata, con ben 7.067 sbarchi secondo i dati del Viminale, contro i poco più di mille del luglio 2019. Tra agosto e settembre di quest’anno sono sbarcate circa altre 9mila persone, 5.323 ad agosto e 4.386 a settembre, per l’esattezza. Per ritrovare numeri “simili”, bisogna tornare indietro addirittura al gennaio 2018, quando solo in quel mese gli sbarchi erano stati 4.182.

Ed è tornato a crescere anche il numero dei minori stranieri non accompagnati sbarcati sul suolo italiano. In questi quasi 10 mesi del 2020, i minori soli sono stati 3.398, un numero che si avvicina pericolosamente al totale registrato nel 2018, quando in tutto l’anno erano stati 3.536.