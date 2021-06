Sara Funaro: la mamma morta per un malore mentre lottava contro il covid

La donna, 37 anni, è deceduta per le conseguenze di un arresto cardiaco che l'ha colpita mentre era ricoverata all'ospedale San Martino di Genova. Lascia una bambina di due anni

Sara Funaro non ce l'ha fatta. La donna, 37enne di La Spezia, è morta per le conseguenze di un arresto cardiaco che l'ha colpita mentre era ricoverata all'ospedale San Martino di Genova. Sara Funaro era stata colpita dal coronavirus a metà marzo e a causa di gravi sintomi covid era stata ricoverata in ospedale nel reparto di rianimazione. Dopo diverse settimane di cura e proprio quando sembrava avviata verso la guarigione, la donna è stata stroncata da un malore ed è morta. Lascia una bambina di due anni.

Sara Funaro: la donna morta dopo un lungo ricovero in ospedale

È morta nelle scorse ore dopo dieci giorni di coma seguito a un arresto cardiaco improvviso mentre stava lottando ancora contro il covid. I medici del San Martino hanno provato a tenerla in vita, ma le conseguenze del malore sul suo corpo già sofferente per la lunga lotta contro Covid-19 sono state troppo gravi. Sara Funaro, che in un primo momento era stata ricoverata nel reparto covid dell'ospedale di Sarzana, è la più giovane vittima spezzina del coronavirus dall'inizio della pandemia.

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa della 37enne. Commessa di Zara e attivista della Uil, la donna era figlia di Mario Funaro, storico funzionario della Confcommercio. "Confcommercio si stringe al profondo dolore dell'amico e collega Mario Funaro che ieri ha perso la sua adorata figlia Sara, scomparsa prematuramente all'età di soli 37 anni - si legge in una nota dell'associazione -. Sara, che ha collaborato in Confcommercio e da molti anni lavorava da Zara, lascia anche la piccola Camilla di appena due anni, la sorella Romina e la nipote Alice".