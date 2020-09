Lo scrutatore ha i sintomi, il seggio chiude per Covid-19: tutti in isolamento

Qualche linea di febbre e sintomi influenzali hanno impedito a uno degli scrutatori della sezione 69 allestita nella scuola "Volta" di Taranto di presentarsi al seggio. Sono subito scattate le procedure anti contagio. La sezione è ora chiusa per consentire l'effettuazione delle operazioni di sanificazione. A scopo precauzionale tutti i componenti del seggio sono in isolamento volontario mentre lo scrutinatore verrà sottoposto a tampone. Presidente, segretario di seggio e gli scrutinatori sono stati tutti sostituiti e la sezione è stata trasferita in un'altra aula. Le operazioni nella sezione 69 riprenderanno alle 11:30.

Intanto una nota della Regione Puglia, dopo che numerose richieste di precisazione su questo specifico punto erano giunte alle prefetture, ha intanto chiarito che "Le matite utilizzate per il voto non devono essere sanificate prima e dopo l'ingresso nella cabina elettorale nei seggi ordinari, ma solo in quelli Covid - ospedalieri o domiciliari". La Regione Puglia fa sapere, inoltre, che va eseguita la disinfezione delle mani prima e dopo della votazione e vi è l'obbligo di indossare la mascherina e di osservare le misure del distanziamento sociale. Su tale argomento è stato predisposto un apposito protocollo, frutto della collaborazione tra le aziende sanitarie pugliesi. In particolare, l'elettore non può uscire di casa e andare al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, oppure se è stato a contatto con persone positive al Covid-19 negli ultimi 14 giorni e se è in quarantena obbligatoria o di isolamento domiciliare.