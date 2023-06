Rinnovo contrattuale ricco per i bancari: +435 euro al mese

Mentre l’inflazione continua a erodere il potere d’acquisto degli italiani c’è chi si prepara a chiedere nuovi aumenti contrattuali da capogiro per neutralizzare l’aumento dei prezzi. Stiamo parlando dei bancari, che a luglio ridiscuteranno il contratto di settore puntando su aumenti salariali consistenti e sullo smart working.

Si parla di 435 euro lordi in più al mese, cifra che secondo alcuni sarebbe troppo alta. La Fabi - Federazione autonoma bancari italiani - non ci sta: "Lo sappiamo che parte delle banche presenti in Abi (Associazione bancaria italiana) si preparano a dire che 435 euro sono troppi, ma io lo dico fin d’ora, su questo farò le barricate, mi dimetto", ha dichiarato il leader Lando Maria Sileoni tuonando: "E vi avverto: non pensate di presentarvi al tavolo con l’idea di una tantum".

Messina (Intesa SanPaolo): l'aumento di 435 euro è "accettabile"

Il tema degli aumenti salariali per i bancari è stato ampiamente discusso anche in occasione del congresso Fabi, a margine del quale si è registrata un’apertura da parte dell’ad di Intesa SanPaolo, Carlo Messina. "Con un utile netto di 7 miliardi di euro, non ho coraggio a guardare in faccia le persone e dire che mi metto a negoziare sugli aumenti". Secondo il top manager, dunque, un aumento di 435 euro al mese è "accettabile". Non è tutto, Messina ha anche proposto per i dipendenti la partecipazione agli utili: "Ho chiesto al nostro interno di studiare questa possibilità, la vedrei bene".

Più cauto Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit. Le persone che lavorano in banca "devono essere riconosciute per quello che fanno ed essere remunerate correttamente. Sul principio e sulla sostanza non c’è un dibattito, su come arrivare sì", ha dichiarato l'ad aggiungendo che a volte "un avanzamento di carriera può essere molto meglio di 435 euro di aumento".

