Carburanti, i prezzi salgono ancora: benzina e diesel quasi "pari"

Aumentano ancora i prezzi dei carburanti, con il divario tra benzina e diesel che si assottiglia sempre di più. La settimana è iniziata con prezzi ancora più cari sulla rete italiana: la verde è vicina a quota 1,86 euro/litro, mentre il gasolio è di poco inferiore a 1,83 euro al litro. La nuova raffica di aumenti arriva sulla scia dei rialzi dei prodotti raffinati e coinvolge diversi grandi marchi di distribuzione. Secondo i dati di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 registriamo un aumento di un 1,5 centesimi al litro sulla benzina e di 2,5 centesimi sul gasolio. Per Tamoil +2 cent su benzina e gasolio. In controtendenza IP che riduce i prezzi di 2 centesimi sul gasolio e di uno sulla benzina.

Benzina e diesel, ancora rialzi: i prezzi aggiornati

Secondo l'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, la benzina self service è a 1,856 euro al litro, con un aumento di cinque millesimi rispetto al dato precedente (compagnie 1,865, pompe bianche 1,837), mentre il diesel self service è a 1,827 euro al litro (+9 millesimi, compagnie 1,835, pompe bianche 1,808).

Benzina servito a 1,994 euro/litro (+6, compagnie 2,039, pompe bianche 1,902), diesel servito a 1,963 euro/litro (+7, compagnie 2,008, pompe bianche 1,872). Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,705), metano servito a 1,382 euro/kg (-1, compagnie 1,406, pompe bianche 1,362), Gnl 1,221 euro/kg (-1, compagnie 1,234 euro/kg, pompe bianche 1,211 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,943 euro/litro (servito 2,206), gasolio self service 1,920 euro/litro (servito 2,186), Gpl 0,850 euro/litro, metano 1,508 euro/kg, Gnl 1,241 euro/kg.