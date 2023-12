Il governo ritocca la manovra con 4 emendamenti: cambiano anche le pensioni

Slittano i tempi per l'approvazione della manovra 2024, il governo ha annunciato che presenterà quattro emendamenti su quattro temi: sicurezza-difesa, previdenza in riferimento alla sanità, enti territoriali e investimenti. A riferirlo il capogruppo di Fi al Senato Maurizio Gasparri al termine della riunione dei capigruppo.

Cambiamenti in vista anche sui tagli alle pensioni, dunque, ma solo per il settore della sanità, lamenta l’opposizione sottolineando che così facendo restano penalizzati gli insegnanti e altri dipendenti pubblici. Ma andiamo per ordine.

Manovra, il governo annuncia 4 emendamenti

La conferenza dei capigruppo ha deciso di calendarizzare per il 18 dicembre, un leggero spostamento, l'inizio dell'approdo in Aula della legge di bilancio. "C'è la necessità di depositare alcuni emendamenti su alcune questioni molto importanti", ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani al termine della conferenza dei capigruppo in Senato. "C'è la revisione dei criteri di calcolo delle pensioni del personale sanitario, una norma molto attesa. Poi c'è la copertura dell'accordo sindacale con le forze armate e di polizia. In più il governo stanzierà un fondo aggiuntivo per le Regioni speciali che hanno avuto una penalizzazione con il rinnovo delle trattenute Irpef. Poi ci sarà un fondo per quelle ordinarie per ristorare in tema di aumenti di costo dell'energia. Quindi in intervento sugli investimenti, con una rideterminazione dei costi del Ponte sullo Stretto, e poi in tema di strade e autostrade".

Sul taglio delle pensioni il governo sembrerebbe intenzionato a voler salvaguardare l'assegno per chi va in pensione raggiunti i requisiti di vecchiaia. Confermati invece i tagli "graduali" per chi sceglie l'anticipo. Per il comparto sanità - aveva dichiarato la Meloni nei giorni scorsi - si sta valutando un ulteriore meccanismo di tutela in modo da ridurre la penalizzazione all'approssimarsi all'età della pensione di vecchiaia. Faremo del nostro meglio per risolvere e correggere".

Conferme in tal senso arrivano direttamente da Ciriani: "Per quanto concerne l'emendamento del governo alla manovra la modifica chiarirà che non vi saranno penalizzazioni per le pensioni di vecchiaia. Per il comparto sanità sarà previsto anche un ulteriore meccanismo di tutela".

Boccia (Pd): "Correggono le pensioni solo per la sanità"

I riflettori saranno puntati soprattutto sull’emendamento del governo alla legge di bilancio sulla previdenza, che riguarderà solo gli operatori sanitari. Il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, ha dichiarato di essere preoccupato "perché non sono le richieste fatte dai medici nello sciopero di ieri (5 dicembre, ndr) e non toccano tutti gli altri operatori, continueranno a penalizzare gli insegnanti e tutti gli altri dipendenti pubblici".

"Siamo molto preoccupati, perché evidente che nonostante la maggioranza non abbia presentato emendamenti alla legge di bilancio, il governo corregge la stessa legge di bilancio. Siamo davvero senza parole. Siamo qui, cercheremo di mandarli sotto sui temi rilevanti, a partire dalla previdenza perché siamo molto preoccupati. Prima hanno fatto tagli alle pensioni, ora cercano di aggiustarne alcuni ma il numero di medici, infermieri e insegnanti che stanno chiedendo di andare in pensione prima stanno aumentando", ha concluso Boccia.